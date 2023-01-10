 

Посольство во Франции объяснило выход России из антикоррупционной конвенции действиями Совета Европы

10.01.2023, 4:46, Новости дня
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Из-за незаконных действий Совета Европы РФ пришлось денонсировать Конвенцию об уголовном праве по борьбе с коррупцией, сообщила Группа по делам СЕ при посольстве во Франции.

Посольство заявило, что российская сторона не будет принимать участие в деятельности структур Совета Европы, если ее права будут ограничены. При этом в посольстве указали, что Москва может денонсировать и другие соглашения, передает РИА «Новости».

Напомним, Россия вышла из Совета Европы в марте. В понедельник президент Владимир Путин внес в Госдуму проект о выходе РФ из антикоррупционной конвенции, поскольку комитет министров Совета Европы прекратил полноправное членство РФ в Группе государств против коррупции.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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