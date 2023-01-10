 

Секретные документы времен вице-президентства Байдена обнаружили в аналитическом центре его имени в Вашингтоне

10.01.2023, 4:46, Новости дня
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В ноябре поверенные президента США Джо Байдена нашли среди документов в вашингтонском аналитическом центре, офисными помещениями которого пользовался Байден, несколько секретных документов, сообщают исочники.

Документы были обнаружены накануне промежуточных выборов, когда поверенные разбирали документы в Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement, готовясь освободить офис. Секретные документы времен вице-президентства Байдена хранились в папке с другими бумагами, не содержащими закрытые данные, передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS News.

Сообщается, что около десяти документов «поступили из офиса вице-президента Байдена в центре». Документы переданы в национальный архив, передачу инициировали адвокаты Байдена, не было запросов или расследований по этим бумагам. 

Министр юстиции Меррик Гарланд велел прокурору в северном округе установить, как секретные бумаги оказались в помещениях экспертного центра. Сообщается, что Байден узнал о документах, когда о них в Белый дом сообщил его адвокат. Утверждается, что президент не знает о содержании бумаг.

Белый дом признал, что Байден три года пользовался офисными помещениями в Вашингтоне, где нашли секретные документы: «Президент периодически использовал эти помещения с середины 2017 года до начала (избирательной) кампании 2020 года».

Напомним, в США ведется разбирательство в отношении 45-го американского президента Дональда Трампа, обвинения связаны с тем, что он хранил секретные документы в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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