“Плохо, тяжело”: сбежавшая из России Боня взвыла от боли

Популярная российская телеведущая, актриса, певица, модель и блогер Виктория Боня ведет довольно активный образ жизни. Они пробует себя во всевозможных проектах, потому что, очевидно, не может сидеть спокойно на одном месте. Даже отдых звезда выбирает экстримальный.

Так, на новогодние праздники телеведущая сбежала из России в Чили. Она решили покорить гору Охос дель Саладо, которая, к слову, является самым высоким вулканом на нашей планете.

О важных событиях из жизни Виктория Боня, как правило, сразу же сообщает поклонникам в социальных сетях. Однако опасные приключения в Южной Америке позитива ей не добавили. Фанатам пришлось рассказывать про страдания.

Блогерша взвыла от боли после неудачного восхождения. Она рассказала поклонникам. что с трудом проходит акклиматизацию. Из-за тяжелой адаптации у звезды начались серьезные проблемы со здоровьем.

“Плохо, тяжело, но зато вот такая красота окружает”, – подчеркнула Виктория Боня.

Телеведущая также призналась, что каждый раз, когда начинает болеть голова, она думает, что больше не будет покорять горы. Меж тем, это уже не первое восхождение артистки.

К слову, поклонники осудили Викторию Боню за то, что она не следит за своим здоровьем, когда увидели ее снимок в социальных сетях. Звезда написала, что ей “хреново”.