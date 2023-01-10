 

“Плохо, тяжело”: сбежавшая из России Боня взвыла от боли

10.01.2023, 4:37, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Популярная российская телеведущая, актриса, певица, модель и блогер Виктория Боня ведет довольно активный образ жизни. Они пробует себя во всевозможных проектах, потому что, очевидно, не может сидеть спокойно на одном месте. Даже отдых звезда выбирает экстримальный.

Так, на новогодние праздники телеведущая сбежала из России в Чили. Она решили покорить гору Охос дель Саладо, которая, к слову, является самым высоким вулканом на нашей планете.

О важных событиях из жизни Виктория Боня, как правило, сразу же сообщает поклонникам в социальных сетях. Однако опасные приключения в Южной Америке позитива ей не добавили. Фанатам пришлось рассказывать про страдания.

Блогерша взвыла от боли после неудачного восхождения. Она рассказала поклонникам. что с трудом проходит акклиматизацию. Из-за тяжелой адаптации у звезды начались серьезные проблемы со здоровьем.

“Плохо, тяжело, но зато вот такая красота окружает”, – подчеркнула Виктория Боня.

Телеведущая также призналась, что каждый раз, когда начинает болеть голова, она думает, что больше не будет покорять горы. Меж тем, это уже не первое восхождение артистки.

К слову, поклонники осудили Викторию Боню за то, что она не следит за своим здоровьем, когда увидели ее снимок в социальных сетях. Звезда написала, что ей “хреново”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.08.22 / Как открыть бизнес с 1000 рублей в кармане?

07.10.22 / Мнение: Переедут ли заводы в США, трагедия немецкой экономики и бесполезность списка Форбс

24.06.22 / Новая экспансия на восток проверит на прочность «мягкую силу» ЕС

14.06.21 / Астрологи назвали три знака, которым сложно построить отношения: как это исправить

21.11.22 / “У меня появился любимый человек”: порвавшую с Волей Утяшеву застукали в ЗАГСе с молодым красавцем

22.10.21 / Лев никогда не признается, даже если поймаете его с поличным: знаки зодиака, склонные к супружеским изменам

14.06.22 / Москва продолжает поддерживать реставраторов и НКО

09.06.21 / Как носить оранжевый цвет, чтобы выглядеть стильно: 6 беспроигрышных сочетаний

01.05.22 / Мнение: “Азовсталь”. Вид из космоса.

09.09.22 / Китайский язык, тушёнка и квас — Global Times о росте ввзаимного притяжения народов России и Китая

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика