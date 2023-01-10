France Info – «Мы не унываем» — «жёлтые жилеты» снова вышли на улицы, чтобы опротестовать решения Макрона

Движение «жёлтых жилетов» вновь дало о себе знать: в субботу в ряде французских городов прошли протестные марши этого подзабытого было движения, передаёт France Info. По данным вещателя, хотя количество «жилетов» пока впечатляет не так сильно, как четыре года назад, участники акций не падают духом — они рассчитывают, что решения Эммануэля Макрона в итоге приведут к полномасштабному возрождению движения.



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На улицы Франции возвращаются «жёлтые жилеты»: в субботу сразу в нескольких городах страны вновь прошли акции протеста представителей этого движения, которые на сей раз выражали недовольство высокой инфляцией, участившимся применением французским правительством третьего пункта 49-й статьи Конституции (позволяет исполнительной власти принимать отдельные законы, не вынося их на голосование парламента. — ИноТВ), а также надвигающейся пенсионной реформой, передаёт France Info.

По информации вещателя, во французском МВД в воскресенье сообщали, что в субботних протестных маршах по всей стране приняло участие около 4,7 тыс. человек, включая 2 тыс. в Париже. Это значительно более скромные цифры по сравнению с осенью 2018-го, когда движение достигло пика, отмечает журналист France Info.

Как пишет сайт корпорации, отдельные демонстранты решили специально приехать из своего региона в столицу, пытаясь таким образом повысить посещаемость основного протестного марша. «В Париже и активности больше, и эффект получается сильнее», — призналась корреспонденту France Info Натали, которая приехала в Париж из комунны Дуэ, что в департаменте Нор на севере Франции. По словам Натали, она участвует в мероприятиях «жёлтых жилетов» уже давно: «Я свои права отстаивала и по всем налоговым вопросам, и по бензину, и по счетам за электричество, и по стипендиям для студентов, и по продуктам питания… и сегодня продолжаю это делать».

Требования «жилетов», касающиеся покупательной способности, остались всё теми же — однако теперь они также критикуют правительство за использование конституционных механизмов в целях продвижения законов без одобрения парламента и за готовящуюся пенсионную реформу, которая, как убеждены представители движения, почти наверняка послужит тем стимулом, который возродит его в полной мере. «Мы не унываем, — сообщил France Info один из организаторов парижской акции по имени Жамель. — Если говорить о заметности, мы потеряли очень много людей из-за того, что они боятся полицейского беспредела: было огромное количество жёстких арестов, дабы помешать товарищам снова выйти протестовать. Чтобы нарастить наши ряды, нужно, чтобы мы сохранили единство».

По информации France Info, движение по-прежнему позиционирует себя как аполитичное — и на парижском марше действительно можно было увидеть самые разные флаги: и французский, и корсиканский, и стяг палестинских антифашистов, и символику как левых, так и ультраправых сил. «Нужно удовлетворять общественный спрос», — объяснил в беседе с журналистом вещателя Жан-Мишель, который называет себя активистом «Непокорившейся Франции» Жан-Люка Меланшона.

Комментируя опасения по поводу насилия со стороны полицейских и коронавирусной инфекции, ещё одна участница марша, Лоранс, подчёркивает: «Дела идут день ото дня всё хуже, счета оплачивать уже нечем, жить невозможно никому — работаешь ли ты, безработный, пенсионер, самозанятый или предприниматель… Мы все в одной лодке».

А вот Валери, которая пришла на марш с самодельным разбитым сердцем из картона, участвует в протестах впервые. «Имеется в виду излом, Франция треснула пополам. У нас и президент не пример для подражания, и команда у него такая же. У нас что, быть нищим — преступление теперь? И кто же, по-вашему, здесь негодяй?» — пожаловалась она корреспонденту France Info. Валери когда-то поддерживала левые силы, но успела в них разочароваться и перешла в стан ультраправых; участвовать в акциях профсоюзов против пенсионной реформы она не планирует — но не исключает, что в следующую субботу вновь будет на улицах с «жёлтыми жилетами».