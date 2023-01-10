WDR – немецкая деревня стала «горячей точкой» в борьбе экоактивистов с глобальным потеплением

В Германии собираются снести деревню Лютцерат, чтобы расширить работы по добыче угля и открыть новую шахту, пишет WDR. Но с недавних пор в ней поселились экоактивисты, готовые защищать эту землю, в том числе и с помощью насильственных методов. Митингующие требуют, чтобы власти прекратили проводить прежнюю «смертельную» политику, всерьёз отнеслись к реализации климатических целей и дали бой глобальному потеплению.



AP

Дни немецкой деревни Лютцерат сочтены, пишет WDR. Когда-то она была небольшим поселением с несколькими фермами, домами и приблизительно сотней жителей. Но теперь энергетическая компания RWE собирается всё снести, чтобы расширить работы по добыче угля и открыть новую шахту. Да и все местные из деревни уже давно уехали, но в опустевших зданиях поселились сотни экологических активистов.

Лютцерат стал «горячей точкой» в их борьбе с глобальным потеплением и за реализацию климатических целей Германии. Несколько дворов и домов уже снесены. Осталось только две фермы и маленькие односемейные дома. В них активисты и поселились.

«Я теперь ещё раз отдам всё в борьбе за то, чтобы мы наконец-то прекратили проводить смертельную политику под лозунгом «Так держать!» — сказала одна из митингующих. Она опасается, что миллионы тонн угля под Лютцератом будут сожжены: «Тогда мы и дальше будем мчаться к климатической катастрофе, а это уничтожит наши базовые условия жизни». По её словам, активистов поддерживают жители близлежащих деревень. Они приносят продукты. А сам лагерь финансируется за счёт благотворительных средств. Когда несколько недель назад RWE отключила деревню от электричества, природоохранная организация «Гринпис» установила там солнечные батареи.

Активистов объединяет требование как можно скорее отказаться от угля и дать бой глобальному потеплению. Но есть и разногласия, в частности в том, что касается спорных форм протеста. К примеру, не все были согласны с поджогом тюков с соломой, когда недавно полиция пыталась разобрать возведённые в деревне баррикады. В лагере находятся агрессивно настроенные активисты. Впрочем, некоторые считают, что акции гражданского неповиновения — то есть блокады, захваты и срыв строительства новой шахты — очень важны.

До сноса деревни осталось несколько дней, и среди активистов ощущается напряжение. Они, конечно же, боятся, что в результате столкновений кто-нибудь может пострадать. «Но ещё больше я боюсь, что мы не начнём действовать в том, что касается климатического кризиса», — подчеркнула одна из активисток.