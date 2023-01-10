«Сбер» объявил о повышении минимальных ставок по базовым ипотечным программам на 0,5 п.п.

Со вторника минимальные ставки по базовым ипотечным программам вырастут до 10,9% (плюс 0,5 процентного пункта), следует из материалов «Сбера».

Так, ставка по базовым ипотечным программам «Вторичное жилье» и «Новостройки» вырастут с 10,4% до 10,9%. При этом минимальный первоначальный взнос останется на уровне 0%, передает ТАСС.

Сохранятся без изменений и ставки по программам с господдержкой – минимальная ставка по льготной ипотеке составит от 7,3% годовых на строительство дома и от 7,7% на покупку дома или квартиры в новостройке. Кредит по программе «Семейная ипотека» можно оформить по ставке от 5,3% на строительство жилого дома и от 5,7% годовых на покупку жилого дома или квартиры в новостройке, передает РИА «Новости».

В пресс-службе «Сбера» заявили, что дольше всех сохраняли ипотечные ставки, а весной месяц выдавали ипотеку себе в убыток. Однако, как сообщил банк, он был вынужден «незначительно скорректировать ставки». Такой шаг объяснили «текущими рыночными условиями». До этого ставки повышали в октябре.

Напомним, Банк РФ выступает за постепенное сворачивание льготной программы ипотечного кредитования, поскольку, по мнению регулятора, строительная отрасль на нее «подсела как на иглу».

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