 

«Сбер» объявил о повышении минимальных ставок по базовым ипотечным программам на 0,5 п.п.

10.01.2023, 3:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Со вторника минимальные ставки по базовым ипотечным программам вырастут до 10,9% (плюс 0,5 процентного пункта), следует из материалов «Сбера».

Так, ставка по базовым ипотечным программам «Вторичное жилье» и «Новостройки» вырастут с 10,4%  до 10,9%. При этом минимальный первоначальный взнос останется на уровне 0%, передает ТАСС.

Сохранятся без изменений и ставки по программам с господдержкой – минимальная ставка по льготной ипотеке составит от 7,3% годовых на строительство дома и от 7,7% на покупку дома или квартиры в новостройке. Кредит по программе «Семейная ипотека» можно оформить по ставке от 5,3% на строительство жилого дома и от 5,7% годовых на покупку жилого дома или квартиры в новостройке, передает РИА «Новости».

В пресс-службе «Сбера» заявили, что дольше всех сохраняли ипотечные ставки, а весной месяц выдавали ипотеку себе в убыток. Однако, как сообщил банк, он был вынужден «незначительно скорректировать ставки». Такой шаг объяснили «текущими рыночными условиями». До этого ставки повышали в октябре.

Напомним, Банк РФ выступает за постепенное сворачивание льготной программы ипотечного кредитования, поскольку, по мнению регулятора, строительная отрасль на нее «подсела как на иглу».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.03.22 / ЦБ решил не возобновлять торги с 14 по 18 марта

06.07.20 / Буславец сообщила, что перед назначением в Минэнерго прошла детектор лжи

13.02.21 / СМИ сообщили о переговорах по «Северному потоку – 2» между ФРГ и США

24.06.20 / NBC – протестующие добрались до статуи президента Джексона — полиция встала на защиту

22.09.20 / Лидер ТIK Бронюк баллотируется в Винницкий горсовет

02.04.21 / Бутусов: Если США обеспечат массовые поставки Javelin, любое наступление российских войск в Украине будет парализовано

01.01.21 / В Украине в последний день 2020 года и в новогоднюю ночь в пожарах погибли девять человек

27.03.21 / Мнения: Новый миропорядок надо устанавливать не после войны

28.01.21 / МИД заявил о переговорах с Африканским союзом о поставках «Спутника V»

13.04.21 / В мире: Вакцинный туризм способен радикально поменять имидж РФ за рубежом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика