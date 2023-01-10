Центр стратегических и международных исследований в Вашингтоне провел военную игру по сражению США и Китая за Тайвань

США и их союзники смогут отразить попытку Китая установить контроль над Тайванем силовым путем, но потеряют десятки тысяч военных, сообщил Центр стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

ЦСМИ опубликовал исследование «Первая битва следующей войны». В докладе рассматривается вопрос о том, что произойдет, если Китай попытается «осуществить морскую высадку десанта и вторжение на Тайвань». Центр «подготовил военную игру» и «провел ее 24 раза», передает РИА «Новости».

Сообщается, что в большинстве сценариев США, Тайвань и Япония одержали победу и не позволили Китаю взять Тайвань под контроль, но «у этой обороны была высокая цена». Как сообщается в докладе, США и союзники «потеряли десятки кораблей, сотни самолетов и десятки тысяч военнослужащих, экономика Тайваня была разорена». Китаю предрекли потери «десятков тысяч» военных в качестве военнопленных, разгром ВМС, распад ядра морских десантных формирований.

Также ЦСМИ предсказывает утрату позиций США на мировой арене на многие годы и не исключает дестабилизации обстановки в Китае. «Следовательно, одной победы недостаточно. США необходимо немедленно приступить к укреплению сдерживания», – говорится в докладе.

При этом ставилось условие, что «Тайвань должен сопротивляться, не должен капитулировать». Если же «Тайвань сдастся до того, как подключатся силы США, то остальное становится тщетным».

«Украинский» сценарий в Центре считают неприменимым, так как Китай может отрезать остров от остального мира «на недели или даже месяцы», поэтому США придется «вступать в прямое боестолкновение». ЦСМИ призывает Тайбэй «начинать войну» всеми средствами в случае применения Пекином силы, а также предостерегает США от «проволочек и полумер».

Напомним, председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что войска Китая пока не обладают достаточным потенциалом для вторжения на Тайвань.

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