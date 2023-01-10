 

Глава пресс-службы Госдепа Прайс назвал целью поставок БМП и систем ПВО на Украину изменение динамики боевых действий

10.01.2023, 3:25, Новости дня
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США поставками БМП Bradley и систем ПВО хотят изменить нынешнюю динамику боевых действий на Украине, сообщил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

Прайса спросили, как он оценивает динамику боевых действий на Украине. По его словам, есть «несколько видов динамики». Одна из них, как сообщил Прайс, демонстрирует, что украинские войска проявили «стойкость и эффективность на поле боя». Однако «более широкая динамика заключается в том, что на суверенной украинской территории остаются тысячи и тысячи российских военных». США хотели бы изменить эту динамику «за счет предоставления дополнительной помощи в сфере безопасности» , передает ТАСС.

Как утверждает Прайс, США не считают привлечение ЧВК «Вагнер» к спецоперации эффективным решением России. По версии Вашингтона, Москва «начинает прибегать ко все более радикальным мерам для того, чтобы проецировать силу на территорию Украины». Прайс сообщил о «десятках тысяч бойцов», которые связаны с ЧВК «Вагнер». «Если посмотреть на прошлое многих из этих бойцов, то это вовсе не высококвалифицированные военные», – сказал он.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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