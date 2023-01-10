 

Библиотека “МЭШ” пополнилась новыми лабораториями по физике и химии

10.01.2023, 3:16, Разное
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Лаборатория по физике “Архимед” рассчитана на учеников седьмых классов. В онлайн-симуляторе доступны динамические и кинетические объекты. С помощью конструктора можно настроить ряд параметров.

В симуляторе “Наука. Органическая химия” учащиеся могут изучать строение органических химических веществ. Пользователям доступно 10 виртуальных стендов, где демонстрируется работы с молекулами разных веществ.

В лаборатории “Наука. Изучение магнитных свойств вещества. Петля гистерезиса” ученикам доступна установка с последовательно подключенными катушками индуктивности. Пользователи могут проводить эксперименты по намагничиванию и размагничиванию образцов веществ.

Еще одна виртуальная лаборатория – “Наука. Атомно-силовой микроскоп” — нацелена на исследование возможностей атомно-силового микроскопа (АСМ). Точная виртуальная копия устройства позволяет учащимся сканировать поверхность любого образца.

На сегодняшний день в библиотеке “МЭШ” доступно более 40 лабораторий, охватывающих все основные школьные предметы, отметила заместитель руководителя столичного Департамента образования и науки Олеся Лукашук. По ее словам, главная польза лабораторий в том, что они позволяют школьникам воспроизводить исследования без дорогостоящего оборудования.

“А еще в виртуальных лабораториях проводят настоящие интеллектуальные турниры. Соревновательный элемент делает работу в таких интерактивных средах еще интереснее”, – передает ее слова портал mos.ru.

Библиотека “Московской электронной школы” регулярно обновляется. Ранее туда загрузили более 107 тысяч материалов. Также система пополнилась интерактивными рабочими тетрадями по 16 предметам.

“Московская электронная школа” разработана в 2016 году Департаментом образования и науки и Департаментом информационных технологий. Педагоги и ученики имеют доступ к двум миллионам электронных образовательных материалов. Базу пополняют крупные издательства, IT-компании и учителя.


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