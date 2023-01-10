 

“Может найти что-то по душе”: оставшийся без съемок Бурунов нашел новую работу

10.01.2023, 3:16, Разное
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45-летний актер
Сергей Бурунов запомнился зрителям по работам в сериалах “Полицейский с
рублевки” и “Туристическая полиция”. Кроме этого, его нередко можно
увидеть в театре. А еще многие узнают голос Сергея при просмотре фильмов с
Леонардо ДиКаприо, ведь мужчина озвучивает актера в российском прокате.

Такой
разносторонний артист старается найти время для каждого интересного проекта. К
сожалению, иногда жизнь вносит свои коррективы, и в сентябре 2022 года Сергей
Бурунов был госпитализирован со страшным диагнозом — COVID 19. Оставшийся на время болезни без съемок актер
сильно скучал по работе. К счастью, он быстро восстановился и вошел в прежний
ритм.

С нового года Сергей
Бурунов будет радовать поклонников еще чаще — он нашел новую работу в рекламе.
Мужчина стал амбассадором компании FixPrice — магазинов мелочей, бытовой химии, продуктов и множества
других интересных товаров по невысоким ценам.

“Ассортимент
наших магазинов постоянно меняется, и покупатель любого возраста может найти у нас
что-то по душе”, — так о FixPrice говорит директор по маркетингу Виктория Смирнова.

Реклама с Сергеем
Буруновым появится на многих федеральных каналах, а фото и афиши уже разлетелись
по городам и социальным сетям. В компании говорят, что образ актера отлично сочетается
с положительными эмоциями от покупок в магазине.


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