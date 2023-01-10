Daily Mail – у каждого четвёртого британского солдата проблемы с лишним весом

У 40 тыс. из 145 тыс. военнослужащих Великобритании есть лишний вес или ожирение, пишет Daily Mail. Некоторым из них даже пришлось уволиться из армии по медицинским показаниям. Другим прописывают таблетки для снижения веса и проводят операцию по липосакции.



AP

У каждого четвёртого британского военнослужащего есть лишний вес или ожирение, пишет Daily Mail. За последние пять лет почти 40 тыс. из 145 тыс. военнослужащих имели ненормально большой вес. Более того, с 2010 года 5200 солдат с избыточным весом были уволены из армии по состоянию здоровья.

Самый «тяжёлый» военнослужащий, которому пришлось уволиться из армии по медицинским показаниям, весил больше 190 кг. Более 800 военнослужащих весили больше 114 кг. Статистика Минобороны Великобритании говорит о том, что более чем у 1100 человек развился диабет второго типа, который связан с проблемами веса, и что 1113 военнослужащих страдают от высокого давления. Более 100 военнослужащих имеют болезни сердца.

Для борьбы с этой проблемой с 2014 года более чем 850 солдатам прописали таблетки для похудения, а около 60 перенесли операцию по липосакции.

«Каждый военный с избыточным весом набирал лишний вес во время службы. За исключением тех, у кого болезнь или травма, которая приводит к ожирению, этому нет оправдания. Это ошибка руководства со стороны тех, кто отвечает за то, чтобы их военные оставались в форме, здоровыми и готовыми к бою. Допустить, чтобы здоровье солдат ухудшалось таким образом, это то же самое, что пренебрегать системой вооружения или боевой машиной до такой степени, что она не может работать, когда нужно», — приводит Daily Mail слова бывшего командующего британскими войсками в Афганистане полковника Ричарда Кемпа.

Бывший главнокомандующий армией лорд Даннат и вовсе считает, что если вес солдата не удаётся контролировать, его нужно увольнять из армии. Эксперты отмечают, что солдаты часто прибавляют в весе, когда меняется характер их обязанностей, но не меняется их рацион. По мнению лорда Данната, очень важно проводить тесты на физическую пригодность и не делать поблажки старым солдатам.

Кроме того, военнослужащие говорят о том, что движение бодипозитива расхолаживает, солдаты упускают из виду важность постоянного поддержания уровня активности. «Бодипозитив — это образ жизни, который способствует самоуспокоению и наносит ущерб жизни молодых солдат и новобранцев», — приводит автор статьи слова сержанта Феррена Моргана.

Министерство обороны Великобритании использует индекс состава тела, куда входит измерение индекса массы тела и измерение талии. Такой метод продиктован тем, что некоторые солдаты могут иметь большой вес для своего роста, но из-за обилия мышц, а не жира.

В своём комментарии представитель Министерства обороны Великобритании отметил, что, возможно, вышеназванные военнослужащие были уволены не из-за веса, поскольку могли быть и другие медицинские причины. «Вооружённые силы представляют собой физически тяжёлую профессию, и мы продолжаем следить за тем, чтобы весь персонал был в состоянии выполнять свои обязанности», — приводит Daily Mail его комментарий.