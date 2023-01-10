DT – здравоохранение по всей Европе переживает кризис из-за пандемии и экономического спада

Как показывает статистика, службы здравоохранения по всей Европе переживают серьёзный кризис из-за негативных последствий пандемии COVID-19 и экономического спада. Всё это приводит к тому, что в больницах возникает острая нехватка персонала и время ожидания для пациентов продолжает расти. Врачи по всему континенту сталкиваются с огромными проблемами на фоне «тройной эпидемии» из COVID-19, сезонного гриппа и РСВ, пишет The Daily Telegraph.



AP

В связи с тем, что врачи и медсёстры на протяжении последних лет из-за пандемии COVID-19 постоянно перегружены работой, а многие сами болеют, службы здравоохранения фактически «терпят крах по всей Европе», сообщает The Daily Telegraph. Кроме того, из-за обострившегося экономического кризиса медицинский персонал всё чаще уходит на другую работу. В результате время ожидания для пациентов постоянно увеличивается, что негативно отражается на здоровье населения, подчёркивается в статье.

Медики по-прежнему вынуждены отменять многие плановые операции, чтобы справиться с наплывом госпитализаций в зимнее время. В большинстве стран Европы системы здравоохранения на протяжении уже трёх лет пытаются преодолеть пандемию коронавирусной инфекции, что привело к огромным задержкам и отставаниям в других сферах. А сейчас они одновременно столкнулись с «тройной эпидемией» из COVID-19, сезонного гриппа и респираторно-синцитиального вируса (РСВ), который тоже активизировался этой зимой, поясняется в статье.

На нехватку персонала и повышенную нагрузку на систему здравоохранения из-за активного распространения респираторных вирусов жалуются не только в Великобритании или Швеции, где врачи призывают жителей по возможности оставаться в этот период дома, но и в других странах Европы. Например, в Италии медики предупредили, что отделения неотложной помощи «доведены до предела» после того, как заболеваемость гриппом достигла самого высокого уровня за последние 15 лет.

В то время как испанские врачи решили объявить забастовку, обвиняя правительство в том, что оно не реагирует на их жалобы о хроническом переутомлении и повышенных нагрузках. А власти Франции рекомендовали людям снова носить маски в помещении из-за постоянно растущего числа новых случаев заражения, пишет The Daily Telegraph.

По словам экспертов, как и в случае с британской Национальной системой здравоохранения (NHS), эти кризисы возникли под давлением краткосрочного ущерба, нанесённого коронавирусом, вкупе с долгосрочными проблемами, которые накапливались годами, однако оставались на заднем плане. В период массовых вспышек COVID-19 все остальные виды медицинской помощи, кроме самых неотложных, отошли на второй план — а теперь приходится прилагать массу усилий в попытках сократить списки ожидания, в то время как рекордная инфляция продолжает «съедать» выделяемые на здравоохранение бюджеты, поясняется в статье.

По-видимому, Великобритания сильнее остальных пострадала от многих из этих проблем. Однако их ключевые причины — от старения населения до нехватки персонала — распространены сейчас во всём развитом мире, говорится в статье. В интервью The Daily Telegraph эксперты предупредили, что для многих серьёзных проблем при этом не существует простых или быстрых решений, поэтому в ближайшие годы власти вынуждены будут искать новые, более эффективные варианты для финансирования и управления здравоохранением, включая повышение налогов.

Причём уже до пандемии наблюдались явные признаки того, что системы здравоохранения в Европейском союзе были перегружены, хотя показатели по разным странам значительно различались, отмечается в статье. Во многих странах Европы это произошло из-за того, что власти пытались восстановить свои балансы после финансового кризиса, урезая бюджетные расходы на здравоохранение. Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), это привело к заметному сокращению расходов на здравоохранение в процентах от ВВП с 2009 по 2019 год в таких странах, как Великобритания, Франция, Италия, Дания, Ирландия и Греция .

По оценкам экспертов ОЭСР, истинные последствия этих задержек с оказанием медицинской помощи могут проявляться позже в течение многих лет. Например, те пациенты, кто пропустил плановые обследования на выявление рака на ранних стадиях, могут быть диагностированы уже на более поздней стадии, что потребует гораздо более серьёзного и дорогостоящего лечения. Ожидается также, что проблемы с психическим здоровьем, которые могли возникнуть во время карантина, также будут иметь долгосрочные последствия и приведут к дополнительной нагрузке на психотерапевтов.

Как сообщила исследовательская компания Eurofound, в целом более чем каждый пятый житель Евросоюза на протяжении первого года пандемии COVID-19 был вынужден отказаться из-за карантина от различной медицинской помощи, включая обследования и лечение. При этом такое же количество людей заявило, что даже весной 2022 года у них всё ещё оставались неудовлетворённые потребности в медицинских услугах, говорится в статье.

«Мы знаем, что почти наверняка пропустили много серьёзных заболеваний во время пандемии. А возможность поставить своевременный диагноз действительно важна. Ранняя диагностика обычно связана с лучшими результатами — и это, как правило, означает, что вам потребуется менее сложное медицинское вмешательство, которое в конечном итоге обходится не так дорого. Поэтому раннее выявление и диагностика в интересах пациента, а также в интересах налогоплательщика», — подчеркнула в интервью The Daily Telegraph Анита Чарльзуорт, директор по исследованиям Фонда здравоохранения (Health Foundation) и бывший высокопоставленный государственный служащий.

А учитывая, что всё больше пациентов сейчас вновь обращаются за медицинской помощью, которая при этом становится менее доступной, поскольку европейские службы здравоохранения этой зимой вынуждены продолжать бороться с COVID-19 и другими респираторными заболеваниями, нагрузка на медицинский персонал ещё больше увеличивается. При этом списки ожидания снова растут — и это означает, что состояние всё большего числа больных может ухудшиться, предупреждают эксперты.

Некоторые страны, такие как Дания и Финляндия, справляются с проблемой медицинского обслуживания лучше остальных. Это связано отчасти с резервными мощностями, которые у них имелись в запасе ещё до пандемии, а также с количеством медицинского персонала и возможностями более равномерно распределять нагрузку, поясняется в статье. Однако в большинстве стран, включая также Францию, Германию, Италию, Ирландию, Португалию и Польшу, среднее время ожидания для пациентов такое же, как в Великобритании, или даже ещё больше, пишет The Daily Telegraph.

«До момента появления COVID-19 мы уже изо всех сил пытались соответствовать нашим стандартам производительности, у нас было меньше возможностей, поэтому нам приходилось откладывать лечение. У нас очень высокий уровень занятости коек, меньше персонала и меньше больничных мест — а это означает, что наша устойчивость к пикам спроса ниже, чем в таких странах, как Германия и Франция», — пояснила в этой связи Чарльзуорт. По её мнению, именно поэтому система здравоохранения в Англии пострадала даже сильнее, чем в других странах Европы.

В частности, зачастую больничные койки заняты пациентами, которые уже должны были быть выписаны, однако стоят в очереди и ожидают оказания необходимой помощи по месту жительства или в доме престарелых. Возможность своевременно выписывать пациентов жизненно важна, так как в противном случае они занимают койки, в которых нуждаются другие. Это связано с тем, что и система социального обеспечения в Великобритании испытывает трудности: «За последние 20 лет мы наблюдали, что количество времени, которое пациенты проводят в больнице, сократилось, однако сейчас мы видим, что оно увеличивается», — констатировала Чарльзворт.

При этом ключевым вопросом, стоящим за проблемами как в системе здравоохранения, так и в системе социального обеспечения, является кадровое обеспечение. На самом деле нехватка врачей и медсестёр сейчас является «проблемой практически всех развитых стран», рассказал экономист ОЭСР Гаэтан Лафортун. И в период пандемии эта проблема ещё больше обострилась, поскольку спрос на медицинские услуги резко вырос.

Например, статистика в Италии показывает, что врачи там всё чаще решают рано уходить на пенсию, потому что чувствуют себя истощёнными и беспокоятся о своем здоровье. Это усугубляет существующую нехватку кадров, в результате число работающих в государственных больницах и кабинетах врачей общей практики сокращается. А поскольку многие из оставшихся, как правило, уже приближаются к пенсионному возрасту, Европейская комиссия прогнозирует там «значительный дефицит в ближайшие годы, особенно по некоторым специальностям и общей практике», поскольку эти специалисты продолжают уходить с рынка труда, сообщается в статье.

Усталость от повышенной нагрузки из-за пандемии и инфляционного давления также заставляет многих медицинских сотрудников по всей Европе задуматься об уходе с работы. Их недовольство уже проявляется в широкомасштабных забастовках, охвативших практически весь континент. Британские врачи, как правило, уходят на пенсию раньше, чем в других странах ОЭСР. Британская медицинская ассоциация уже предупредила, что нынешняя политика правительства означает, что «наиболее разумный образ действий» для многих врачей — это сократить свои рабочие часы или вообще прекратить работу, говорится в статье.

Аналогичные решения принимают и медицинские работники в других странах: например, в Испании тысячи из них уволились в ноябре 2022 года. Во Франции то же самое произошло в июне. Немецкие врачи проводили массовые забастовки весной. Датские медсёстры также уже несколько раз бастовали за последние два года, сообщает The Daily Telegraph. Как сказала журналистам Ана Хименес, представитель Государственной конфедерации медицинских союзов Испании, многим местным больницам приходится конкурировать за обученный медперсонал с частными компаниями, которые могут себе позволить платить больше, а также с более привлекательными вакансиями за рубежом.

Аналогичные проблемы наблюдаются и в социальной сфере. Как рассказала доктор Кэролин Даунс, исследователь из Ланкастерского университета, в Великобритании многие социальные работники испытывают постоянный стресс из-за нехватки времени, которое у них есть для выполнения основных задач и всех запланированных поездок к клиентам, а также жалуются на низкую заработную плату и «низкий статус» в обществе. Проблема настолько серьёзна, что даже открытие нового престижного магазина рядом с домом престарелых, к примеру, может спровоцировать массовый исход сотрудников, пояснила она.

По оценкам экспертов, во многом это связано и с сокращением финансирования местных властей, которые несут ответственность за управление подавляющим большинством социальных услуг. По данным Института финансовых исследований (IFS), расходы на оказание социальной помощи лицам старше 65 лет в Великобритании сократились за период с 2009 по 2018 год на 31% — до £391 на человека в среднем. Сокращение финансирования привело к тому, что социальным работникам не могут платить конкурентоспособную заработную плату и это усугубляет нехватку персонала, подчёркивается в статье.

Согласно недавнему исследованию, проведённому компанией Nuffield Trust, выход Великобритании из Евросоюза, в результате чего гражданам других европейских стран стало гораздо сложнее устроиться там на работу, привёл к сокращению общей численности рабочей силы. А нехватка социальной помощи напрямую оказала негативное влияние на больницы, создав на них дополнительную нагрузку. По оценкам IFS, по мере сокращения финансирования, выделяемого на оказание социальной помощи, приём лиц старше 65 лет в отделениях неотложной помощи увеличился примерно на 30%.

Ещё более тревожным выглядит тот факт, что, согласно исследованию IFS, из-за пандемии COVID-19 возможности британской системы здравоохранения по приёму пациентов сократились, несмотря на расширение выделяемых правительством объёмов финансирования. Британское правительство объявило, в частности, о дополнительном финансировании NHS в размере £3,3 миллиардов ежегодно в ближайшие два года — и это означает, что к 2024-25 году бюджет будет на 2,9% выше, чем планировалось ранее.

В целом годовое финансирование NHS в настоящее время уже на 11,1% выше, чем было до пандемии, а в службе здравоохранения работает на 8% больше медсестер и патронажных работников, чем раньше: их общее число превышает 22,7 тыс. человек. Однако данные IFS показывают, что по сравнению с 2019 годом ситуация до сих пор гораздо более сложная. По словам экспертов, это означает, что Великобритания столкнулась с пандемией, имея очень небольшие резервные возможности, что сделало её гораздо более уязвимой.

Никто на самом деле не знает, почему именно это произошло, говорит исследователь Макс Уорнер. По его словам, это может быть сочетание целого ряда факторов: от «выгорания» со стороны медицинского персонала — до ухудшения состояния здоровья населения в целом за последние годы, а возможно, даже из-за нехватки управляющих кадров в медицинской сфере, которые были бы способны мыслить стратегически. Чтобы сократить уже имеющиеся очереди на приём, эксперты рекомендуют правительству использовать такие проверенные способы, как дополнительное финансирование, ограничение максимального времени ожидания и привлечение специалистов из частного сектора.

Однако обострившаяся в последнее время нехватка кадров, не говоря уже о массовом истощении персонала на фоне повышенных нагрузок, сделает это намного сложнее, отмечается в статье. Призыв выделить ещё большее количество ресурсов также вряд ли понравится британским министрам, которые уже и так направили больше денег на поддержание NHS за счёт резких сокращений в других областях государственных расходов.

При этом нет чётких доказательств того, что какая-то одна конкретная модель финансирования системы здравоохранения работает лучше, чем остальные, поясняют эксперты. По мнению некоторых из них, лучший способ поддержать NHS — это просто развивать экономику в целом. «Самая большая проблема, с которой мы сталкиваемся в обеспечении нашей системы здравоохранения, — это отсутствие экономического роста. Поэтому нам нужна процветающая экономика, которая в конце концов поможет нам обеспечить себе и процветающую Национальную службу здравоохранения», — считает Чарльзворт.

Но по мере того, как больничные палаты по всему европейскому континенту этой зимой продолжают заполняться пациентами на фоне массового роста числа заражений различными респираторными инфекциями, а списки ожидания вновь удлиняются, справляться с этими новыми проблемами для системы здравоохранения становится всё труднее — будь то в Швеции, Италии, Великобритании или где-либо ещё, заключает The Daily Telegraph.