 

Глава центрального исполкома «Донецкой Республики» Муратов прокомментировал заявление Пристайко о потерях Украины

10.01.2023, 2:04, Новости дня
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Замсекретаря донецкого отделения партии «Единая Россия», глава центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов прокомментировал заявление посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о готовности Киева «пожертвовать столькими жизнями».

Муратов сказал, что, узнав о заявлении Пристайко, первым делом проверил, действительно ли посол «сказал это». Оказалось, что «украинская политическая элита, уже не скрываясь, продается Западу и говорит, что украинцы для них просто пушечное мясо», отметил Муратов.

По его словам, «западные прихвостни из Киева» испытывают чувство гордости из-за украинских потерь, как среди военных, так и среди гражданских. Муратов подчеркнул, что представители украинских властей теперь открыто заявляют о готовности «убить столько украинцев, сколько потребуется Западу, чтобы нанести удар по России», передает ТАСС.

Муратов считает, что ситуация в Украине продемонстрировала «беспрецедентно эффективные результаты политики войны чужими руками». Он заявил, что западные страны «воспитали по-настоящему карманных фашистов», готовых по команде «фас» идти «на убой». «Впрочем, насколько они карманные, покажет время», – сказал он, призвав украинцев к консолидации против руководителей, чтобы не стать жертвами западной политики.

Напомним, Пристайко заявил, что у западных стран появился «уникальный шанс», поскольку в мире существует «не так много наций», готовых «пожертвовать столькими жизнями, территориями и десятилетиями развития ради победы над заклятым врагом».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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