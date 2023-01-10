 

Wall Street Journal отметила задержку с поставкой Киеву обещанных Вашингтоном антидроновых систем Vampire

10.01.2023, 2:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Анонсированную летом поставку Украине комплексов противодействия беспилотникам Vampire утвердили только в декабре, передача ожидается не ранее середины 2023 года, сообщают СМИ.

Речь идет о поставке первых четырех систем, еще десять планируют передать к концу года. При этом в Пентагоне не объясняют, «почему прошло несколько месяцев с объявления до заключения контракта», передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.

Напомним, контракт заключен с компанией-производителем L3Harris на сумму 40 млн долларов. В августе США сообщили об очередном пакете военной помощи Киеву на примерно 3 млрд долларов, включая средства борьбы с беспилотниками Vampire.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.02.22 / Россия выразила готовность соблюдать европейские правила при сертификации «Северного потока – 2»

31.08.20 / Неудачный трюк каскадера на Урале попал на видео

14.07.20 / На Аляске оценили вероятность передачи РФ памятника первопроходцу Баранову

01.02.22 / “Выглядит на 30”. 46-летняя Лонгория удивила сеть снимком в трусах

31.10.20 / Минздрав Турции заявил о 35 погибших при землетрясении

16.09.21 / Украинские военные задержали на линии разграничения боевика “ДНР”, он рассказал о “командирах-царях” и наркотиках у боевиков

14.03.21 / Россиянина задержали на украинской границе

04.07.20 / “Арсенал” объявил о продлении контракта с Мартинелли

04.06.21 / “Сисясто”. Тина Кароль показала грудь

04.10.20 / Азербайджан объявил о взятии города Джебраил

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика