Wall Street Journal отметила задержку с поставкой Киеву обещанных Вашингтоном антидроновых систем Vampire

Анонсированную летом поставку Украине комплексов противодействия беспилотникам Vampire утвердили только в декабре, передача ожидается не ранее середины 2023 года, сообщают СМИ.

Речь идет о поставке первых четырех систем, еще десять планируют передать к концу года. При этом в Пентагоне не объясняют, «почему прошло несколько месяцев с объявления до заключения контракта», передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.

Напомним, контракт заключен с компанией-производителем L3Harris на сумму 40 млн долларов. В августе США сообщили об очередном пакете военной помощи Киеву на примерно 3 млрд долларов, включая средства борьбы с беспилотниками Vampire.

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