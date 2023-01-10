 

Politico сообщила об усиливающемся давлении на Германию со стороны Франции по вопросу поставок Украине танков

10.01.2023, 2:04, Новости дня
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Франция и Польша оказывают давлении на Германию, чтобы добиться от Берлина передачи Украине танков Leopard, сообщили СМИ.

Как рассказал французский чиновник, Париж «усиливает давление на Германию». Во Франции хотят добиться согласия немецкой стороны перед франко-германским саммитом 22 января. Кроме того, «похожее давление» оказывает и Польша, которая стремится создать на Западе «широкую коалицию» для «совместной передачи Leopard Украине», передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

По словам французского чиновника, Париж решил объявить о передаче Украине бронированных машин с целью «нарушить табу» в вопросе поставок западных танков Украине, чтобы «немцы двинулись». 

Сейчас во Франции рассматривают запрос Украины относительно танков Leclerc. Отмечается, что они сняты с производства, поэтому есть вопросы, касающиеся техобслуживания и запчастей. При этом, по словам чиновника, Франция готова передать Leclerc союзникам по НАТО, которые отправят Украине несколько своих танков Leopard.

Напомним, как свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом YouGov по заказу агентства dpa, большая часть населения Германии выступает против поставок Киеву танков «Leopard-2». Тем временем Франция собралась предоставить Киеву колесные танки AMX-10 RC.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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