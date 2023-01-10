Работа уборщицей, потеря мужей и сестры, переезд в Германию: нелегкая судьба певицы Шавриной

Екатерина Шаврина считается одной из самых успешных исполнительниц русских народных песен. Имя артистки знакомо многим слушателям, но не все знают, насколько нелегко складывалась ее жизнь за пределами сцены. С первыми серьезными испытаниями певице пришлось столкнуться еще в раннем детстве.

Будущая знаменитость с пеленок страдала от проблем со здоровьем. Первые четыре года жизни Екатерина не могла говорить и плохо слышала. К счастью, победить недуг ей помогла сложная операция. Однако на этом тредности в жизни Шавриной не закончились.

Екатерина росла в многодетной семье, где помимо нее было еще шестеро детей. В результате будущей певице пришлось довольно рано повзрослеть. Уже с 14 лет она начала трудиться уборщицей и приносить в дом деньги. А затем ей удалось проявить себя на сцене и стать солисткой хора.

Через некоторое время в жизни начинающей артистки произошли серьезные изменения. 16-летняя певица познакомилась с композитором Григорием Пономаренко, который был на 20 лет старше ее. Артист не только стал художественным руководителем исполнительницы, но и отцом ее первенца Гриши.

Благодаря Пономаренко Шавриной удалось прославиться. Однако успех не скрепил союз. Композитор начал ревновать артистку к работе, а та не захотела жертвовать карьерой ради семьи. Брак рухнул, когда певица уехала покорять столицу вместе с сыном. А в 90-е Григория Пономаренко не стало.

Вторым супругом Екатерины Шавриной стал музыкант Григорий Лаздин. В этом браке певица родила двойняшек Жанну и Эллу и стала по-настоящему счастливой. Однако идиллию разрушила трагедия. Звезда рано овдовела и осталась одна с тремя детьми. А в 2014 году в ее жизни произошло еще одно горе. Екатерина

Феоктистовна не справилась с управлением автомобиля и попала в аварию, в результате которой погибла ее родная сестра. Утрата стала для артистки большим ударом и сильно ее подкосила.

Увы, карьера знаменитости тоже не всегда складывалась гладко. В конце 80-х Шаврина даже была вынуждена отправиться на заработки за границу. Исполнительница композиции “Гляжу в озера синие” временно переехала в Германию, где выступала в ресторане. А теперь, в свои 80 лет, Екатерина Шаврина живет на родине и продолжает радовать поклонников редкими появлениями на публике.