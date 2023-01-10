 

Работа уборщицей, потеря мужей и сестры, переезд в Германию: нелегкая судьба певицы Шавриной

10.01.2023, 1:55, Разное
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Екатерина Шаврина считается одной из самых успешных исполнительниц русских народных песен. Имя артистки знакомо многим слушателям, но не все знают, насколько нелегко складывалась ее жизнь за пределами сцены. С первыми серьезными испытаниями певице пришлось столкнуться еще в раннем детстве.

Будущая знаменитость с пеленок страдала от проблем со здоровьем. Первые четыре года жизни Екатерина не могла говорить и плохо слышала. К счастью, победить недуг ей помогла сложная операция. Однако на этом тредности в жизни Шавриной не закончились.

Екатерина росла в многодетной семье, где помимо нее было еще шестеро детей. В результате будущей певице пришлось довольно рано повзрослеть. Уже с 14 лет она начала трудиться уборщицей и приносить в дом деньги. А затем ей удалось проявить себя на сцене и стать солисткой хора.

Через некоторое время в жизни начинающей артистки произошли серьезные изменения. 16-летняя певица познакомилась с композитором Григорием Пономаренко, который был на 20 лет старше ее. Артист не только стал художественным руководителем исполнительницы, но и отцом ее первенца Гриши.

Благодаря Пономаренко Шавриной удалось прославиться. Однако успех не скрепил союз. Композитор начал ревновать артистку к работе, а та не захотела жертвовать карьерой ради семьи. Брак рухнул, когда певица уехала покорять столицу вместе с сыном. А в 90-е Григория Пономаренко не стало.

Вторым супругом Екатерины Шавриной стал музыкант Григорий Лаздин. В этом браке певица родила двойняшек Жанну и Эллу и стала по-настоящему счастливой. Однако идиллию разрушила трагедия. Звезда рано овдовела и осталась одна с тремя детьми. А в 2014 году в ее жизни произошло еще одно горе. Екатерина
Феоктистовна не справилась с управлением автомобиля и попала в аварию, в результате которой погибла ее родная сестра. Утрата стала для артистки большим ударом и сильно ее подкосила.

Увы, карьера знаменитости тоже не всегда складывалась гладко. В конце 80-х Шаврина даже была вынуждена отправиться на заработки за границу. Исполнительница композиции “Гляжу в озера синие” временно переехала в Германию, где выступала в ресторане. А теперь, в свои 80 лет, Екатерина Шаврина живет на родине и продолжает радовать поклонников редкими появлениями на публике.


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