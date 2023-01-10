«Не защищаться, а сдерживать» – замглавы МИД Польши объяснил мотивы поспешного вооружения страны в рамках НАТО

Укрепление обороноспособности НАТО остаётся для Польши ключевым моментом, заявил замглавы МИД Польши Марчин Пшидач. В интервью Interia он отметил, что украинский кризис превратил Польшу в прифронтовое государство и это её сильно беспокоит. Именно поэтому страна наращивает закупки вооружений, чтобы тем самым оказать сдерживающее влияние на Россию.



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«Безусловно, вопрос о том, когда закончится украинский конфликт, очень сложный, потому что он касается будущего со многими вопросительными знаками. Ни у кого в МИД Польши нет хрустального шара, чтобы на сто процентов предсказать, что может произойти. Понятное дело, что в будущем мы обязательно будем намного ближе к такому разрешению, если продолжим политику поддержки Украины…», — заявил в интервью Interia замглавы МИД Польши Марчин Пшидач. Одновременно он заметил, что это именно тот курс, который польская дипломатия проводит и призывает к тому же своих западных партнёров.

С другой стороны, по словам замминистра, кроме оказания поддержки Украине, необходимо продолжить политику изоляции и сохранения санкций в отношении России. «Тогда мы окажемся ближе к решению, которое обеспечит суверенитет и независимость Украины, а также стабильность и безопасность Центральной Европы», — подчеркнул Пшидач.

«Чем быстрее победит Украина, тем скорее мы все будем жить в мире и стабильности. Это также положительно скажется на нашей безопасности и экономической политике, ведь так мы перестанем быть прифронтовым государством», — объяснил он.

В интервью он выразил надежду на то, что победа Украины сможет послужить определённым началом для каких-то изменений в будущем в самой России. По его мнению, история РФ и СССР наглядно показывает, что всякий раз, когда она проигрывает войны, наступает «волна либерализации, дыхание свободы». По его словам, это именно то, чего хотят все в Польше, Центральной и Восточной Европе.

Однако он призвал быть реалистами, потому что вовсе до таких изменений дело может и не дойти. Следовательно, по его мнению, следует продолжить политику сдерживания России, в том числе при помощи наращивания вооружений. В этом процессе надо дойти до таких масштабов, чтобы даже «никому в РФ в голову не пришло», что можно попытаться распространить эту сферу дестабилизации и на другие страны. «Сегодня мы вооружаемся так, чтобы нам никогда не пришлось использовать это оружие в оборонительных целях — только в целях сдерживания, чтобы никто даже не подумал о желании или возможности нападения на страну НАТО», — предупредил он.

В Interia он также напомнил, что Польша укрепляет свои союзы в рамках НАТО, делая ставку на польско-американские и польско-британские отношения. Одновременно Польша выступила в пользу расширения НАТО как на восток, так и на север. «Ключевой момент: укрепление обороноспособности всего НАТО. Будучи альянсом, мы должны усилить политику сдерживания и обороны, а также подготовиться к возможности постоянного ухудшения уровня безопасности в результате политики, проводимой Москвой. Всё это очень важно с точки зрения безопасности польского государства», — рассказал Пшидач.

В беседе он также подчеркнул, что, несмотря на присутствие послов в обеих странах, на сегодняшний день польско-российские отношения сведены к абсолютному минимуму. «Политических контактов нет. Мы считаем, что РФ должна быть политически изолирована, потому что только такая политика может привести к правильному пониманию нынешнего положения РФ на международной арене», — добавил замминистра. Он упрекнул Россию в том, что, будучи постоянным членом Совета Безопасности ООН, она должным образом не позаботилась о мировой безопасности и стабильности. Одновременно Пшидач считает, что на сегодняшний день исключить Россию из СБ ООН будет весьма сложно, ведь, по его словам, важнейшие страны западного мира не готовы к реальной, конструктивной дискуссии на эту тему.

Более того, он напомнил, что Польша уже давно стала сводить на нет политические встречи и контакты с Россией, в то время как «западный свободный мир, особенно партнёры из Европы» выстраивали отношения с Москвой на основе «мира через торговлю и мира путём энергетического сотрудничества». «Политика, которую до недавнего времени поддерживал главным образом Берлин, потерпела полное фиаско», — констатировал он.

В отсутсвии мира в Европе он упрекнул в том числе западных коллег, которые, вопреки предупреждениям Польши, продолжали проводить неправильный политический курс на российском направлении. Сегодня Варшава намерена и впредь преследовать интересы безопасности Польши и Европы, а не просто слушать голос крупнейших столиц и плыть в «мейнстриме Европы», потому что этот мейнстрим может сбить всех с правильного пути, впрочем, как это и произошло.

На вопрос Interia, каким образом польская дипломатия намерена «заставить» непреклонную Германию выплатить ей репарации за Вторую мировую войну, замминистра ответил следующее: «Если бы мы имели в виду международный суд, который заставил бы данное государство выплатить эти репарации или компенсации, то такого суда нет. Однако есть нормы международного права, правила надлежащего сосуществования государств, правила приличия и, наконец, есть исторические факты».

«Я не слышал, чтобы какой-либо крупный немецкий политик отрицал ответственность Германии и немцев за начало Второй мировой войны и за причинённые ими разрушения. То, что Германия ответственна за Вторую мировую войну, это факт. Фактом является также то, что миллионы польских граждан погибли, что миллионы польских граждан потеряли своё будущее, что тысячи польских городов, посёлков и деревень были разрушены. Естественно, что тот, по чьей вине это произошло, должен чувствовать себя ответственным. И речь идёт не только о моральной и словесной отвественности, но и о финансовой», — добавил Пшидач.

В интервью он напомнил, что, несмотря на то, что Вторая мировая война закончилась много десятилетий назад, Польша до сих пор полностью не была восстановлена. В каждом городе или посёлке всё ещё можно найти разрушенные здания или места. По его словам, Польшу поляки строили заново своими руками и за свой счёт. «Мы восстановили собственную страну, разрушенную тогдашним агрессором. Теперь, конечно, настало время для переговоров… Мы постараемся сохранить эту атмосферу давления», — резюмировал он, добавив при этом, что процесс может затянуться на долгие годы.