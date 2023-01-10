 

Atlantico – в нынешней войне Востока и Запада последний рискует «парадоксальным образом потерпеть поражение»

10.01.2023, 1:35, Разное
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Украинский конфликт можно назвать войной Востока и Запада и главный вопрос заключается в том, кто выйдет из неё победителем, считает специалист по Восточной Европе Леонардо Дини. Как он рассказал в беседе с atlantico.fr, если не будет остановлено наступление РФ и её союзников, то НАТО, США и Европа могут «парадоксальным образом потерпеть поражение». В лучшем случае они победят формально, но с огромными потерями и ущербом для своего авторитета, а Китай, Россия, КНДР, Иран, Индия и Турция, если объединятся, одержат победу.


AP

Конфликт на Украине, по сути, является третьей мировой войной для тех, кто её не игнорирует и не хочет закрывать глаза на происходящее, считает специалист по Восточной Европе профессор-юрист Леонардо Дини. Как он рассказал в беседе с atlantico.fr, все основные страны планеты сегодня вовлечены по разным причинам в нынешний кризис: страны Запада поставляют оружие, испытывают нехватку энергии, другие страны испытывают нехватку зерна или ломают голову над тем, голосовать или не голосовать против РФ на Генассамблее ООН. Так что сегодняшнюю ситуацию можно назвать войной Востока и Запада, и главный вопрос заключается в том, кто выйдет из неё победителем.

Как продолжает Дини, если каким-то неожиданным ходом не будет остановлено наступление РФ и её союзников, то НАТО, США и Европа могут «парадоксальным образом потерпеть поражение». В лучшем случае они добьются пирровой победы — то есть формально они победят, но с дикими потерями, прежде всего с ущербом для своего авторитета. А Китай, Россия, КНДР, Иран, Индия и Турция, если объединятся, одержат победу.

В случае этой самой пирровой победы Запада власть Вашингтона и Брюсселя всё равно будет недолговечной. Созданный на основе западных «правил игры», включая обещания «мультилатерализма», выгодный США и ЕС мировой порядок продержится недолго. Последует четвёртая мировая война — на этот раз под флагом мести Западу. Условия и правила в мире, который появится в итоге, будут диктовать режимы, которые Запад называет диктатурами: российский, китайский, северокорейский, иранский.

Если же Запад не выйдет победителем из нынешней гибридной борьбы Востока и Запада на украинской территории, тогда возникнет настоящий многополярный мир. Во главе его могут оказаться не старые страны — лидеры Запада, а настоящие молодые демократии. Среди них наверняка будут некоторые страны БРИКС, такие как Бразилия, Южная Африка, Индия. Конечно, сохранят своё влияние и некоторые гранды XX века, но не старые лидеры — США и ЕС. Могут набрать очки Канада, Австралия и Япония. В этом случае, считает Дини, под их руководством G20 может занять место нынешней G7.


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