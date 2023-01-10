МИД России заявил о желании Запада сохранить контроль над венесуэльским золотом и «дочкой» PDVSA

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10.01.2023, 0:40, Новости дня
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Хотя в Венесуэле началась новая законодательная сессия Национальной ассамблеи, венесуэльская оппозиция, подстрекаемая Западом, пытается вдохнуть жизнь в работу «параллельной Нацассамблеи», сообщил МИД России.

Как подчеркивается на сайте МИДа, решение оппозиции упразднить свое «временное правительство» доказывает, что у «параллельных властных структур» нет «законных оснований на осуществление своей деятельности». По словам российской стороны, от «самозванца» Хуана Гуайдо «в силу его коррумпированности и полной утраты доверия в итоге отказались даже его идейные вдохновители в Вашингтоне».

При этом «цирк с двоевластием» продолжается, Белый дом готов считать любые новые органы, сформированные «демократическими силами» Венесуэлы, «временным правительством», говорится в сообщении.

МИД указал, что таким образом хотят сохранить «контроль над венесуэльскими государственными финансовыми средствами, находящимися в зарубежной юрисдикции». Москва предположила, что будут задействованы «любые псевдозаконные схемы», чтобы удерживать золото в Банке Англии и Citgo («дочку» PDVSA). «Перефразируя слова Франсиско Гойи, сон разума рождает новых, хотя и нам знакомых, чудовищ», – сказано в сообщении МИДа.

Москва заявила, что это очередной пример «порядка, основанного на правилах», в основе которого стремление Запада навязать свою волю суверенным странам. Россия отвергает западные «методы откровенного шантажа, угроз и незаконных односторонних принудительных мер, попытки выдавать собственные корыстные устремления за чаяния народов других стран». Подчеркивается, что лишь «общепризнанные нормы международного права и принципы, закрепленные в Уставе ООН», могут считаться основанием для диалога между странами. 

Напомним, в декабре оппозиционная ассамблея Венесуэлы приняла предложение о ликвидации самопровозглашенного правительства Хуана Гуайдо. В Венесуэле существуют две структуры, называющие себя парламентом – официальная, где большинство принадлежит сторонникам Николаса Мадуро, и оппозиционная.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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