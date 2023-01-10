 

После потери лицензии в Прибалтике «Дождь» получил разрешение на вещание в Нидерландах

10.01.2023, 0:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Телеканалу «Дождь» (признан иноагентом в России) выдана лицензия на вещание в Нидерландах, сообщил голландский медиарегулятор Commissariaat voor de Media.

Компания TVR Studios B.V. получила разрешение на вещание через телеканал «Дождь» (признан иноагентом), передает РИА «Новости».

Напомним, канал потерял разрешение на вещание в Латвии, Литве и Эстонии. Роскомнадзор весной ограничил доступ к ресурсам телеканала за «целенаправленное размещение на систематической основе» материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.12.20 / Верещук: Есть определенные признаки сепаратизма в Закарпатье? Да, есть. Есть ли реальные притеснения в адрес венгерской общины? Нет

24.12.21 / Ребров посочувствовал Шевченко, который тренирует “Дженоа”

04.01.23 / Представитель генсека ООН Дюжаррик признал вопрос о минских соглашениях закономерным, но отказался на него отвечать

19.11.21 / Певца Серова выписали из больницы после коронавируса

08.02.22 / Газпром обвинил Кишинев в нарушении договоренностей

13.10.20 / Ветеран «Альфы» раскритиковал привлечение Росгвардии для ликвидации боевиков в Чечне

11.06.21 / Пригожин подал в суд на Венедиктова и “Эхо Москвы” из-за того, что его назвали “хозяином ЧВК “Вагнер”

21.10.21 / Княжицкий: Олигархический закон несет серьезные угрозы для свободы слова

31.12.21 / У iPhone появится функция зарядки других устройств

06.12.21 / Шестиклассница на спор выпрыгнула из окна школы в Набережных Челнах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика