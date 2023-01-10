После потери лицензии в Прибалтике «Дождь» получил разрешение на вещание в Нидерландах
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Телеканалу «Дождь» (признан иноагентом в России) выдана лицензия на вещание в Нидерландах, сообщил голландский медиарегулятор Commissariaat voor de Media.
Компания TVR Studios B.V. получила разрешение на вещание через телеканал «Дождь» (признан иноагентом), передает РИА «Новости».
Напомним, канал потерял разрешение на вещание в Латвии, Литве и Эстонии. Роскомнадзор весной ограничил доступ к ресурсам телеканала за «целенаправленное размещение на систематической основе» материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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