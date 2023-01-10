Мнение: Как суд убивает выборы (опыт Бразилии)



В столице Бразилии свой “штурм Капитолия”

В России народ ощутимо (и даже с некой готовностью, как на известной картинке с девочкой и атомным грибом, “ну наконец-то!”) перешел к любимой и “завещанной предками” стратегии выживания; на практике это означает, что люди уже как бы с полным основанием перестают интересоваться всем “несъедобным”, типа “не до этого нам”. В разряд несъедобного попадает почти всё – политика, искусство, социология, философия, другие страны, другое будущее…

Зря. “Выживальщики”, как известно, вымирают как раз первыми – ввиду узости кругозора и общей убогости мышления. Преодолевают плохие времена люди с девизом Михаила Светлова: “Мне не нужно необходимое, но я не могу без лишнего!”

Поэтому я предлагаю поразмышлять о Бразилии. А что там? В Бразилии – буза вокруг вроде как давно прошедших выборов президента страны: сторонники проигравшего действующего президента Болсонару ворвались в тамошние административные здания. По виду всё “до степени смешения” напоминает перипетии памятных выборов в США в 2020 году, вплоть до “штурма Капитолия” сторонниками Трампа. Сходство усугубляется тем, что по некоторым сведениям “проигравший выборы” Болсонару улетел из Бразилии… в США в гости к Трампу!

Но вот этот совершенно блестящий текст Глеба Кузнецова показывает, что в Бразилии всё далеко не так просто. Более того – он нам показывает, как работает некий абсолютно новый, придуманный, видимо, в Латинской Америке способ борьбы с демократией! И это не тупые (как у нас) или чуть более сложные (как в США в 2020) фальсификации и вбросы; оказывается, с проклятым “волеизъявлением масс” можно бороться еще и через стоящий над выборами и вообще над законом… Выборным Судом! Органом, который по идее должен вроде как “бороться со злоупотреблениями”, но по факту становится главным же орудием производства злоупотреблений и произвола, превращающим выборы в бессмысленный грубый фарс!

Очень интересно. Казалось бы – при чем здесь Россия? В России, понятно, никакой демократии вообще нет и в помине, причем давно. Но после неизбежного краха режима она вернется, тут спору нет. Важно уже сейчас готовиться к тому, как ее начнут фальсифицировать уже по-новому. Итак, текст Глеба Кузнецова:

“История последних дней с запросом партии Болсонару на аннулирование результатов выборов по отдельным типам урн, которая ожидаемо закончилось отказом и штрафом в 4 млн долларов, на самом деле сложнее, чем кажется. С политической точки зрения удар рассчитан точно и нанесен

Без контекста не обойтись.

Что такое TSE – Tribunal Superior Eleitoral – «Верховный суд по выборам»? У нас пишут, что это аналог ЦИК. В том смысле, что он курирует проведение выборов это так. Но по функциям он значительно шире и мощнее. Прежде всего, TSE это часть Верховного Суда (STF). Возглавляет «ЦИК» член верховного суда («министр») Бразилии. Сегодня это де Мораеш, к которому мы еще вернемся.

ВС Бразилии в свою очередь орган очень своеобразный, если расширительно трактовать его полномочия, то он отвечает «за все». А в силу специфики бразильской политической системы, то желание и возможность трактовать расширительно не могло не возникнуть.

Фактически STF сочетает в себе функции собственно Верховного суда, Конституционного суда (отдельного в Бразилии нет), судов «тематических» – вроде арбитража или вот этого «суда по выборам», а так же судов младших инстанций, включая право инициировать и вести уголовные расследования – то есть традиционного для латинских стран следственного суда.

Итак, ВС может оскорбиться и стать «потерпевшим», инициировав любое дело, судом первой инстанции, следователем, прокурором, судом всех высших инстанций сразу, а также надзором и апелляцией. Изначально, Конституция наделила STF значимыми, но не беспредельными полномочиями после перехода от хунты к демократии. На этом этапе он и начинает проявлять политическую активность. Изначально, впрочем, не по собственной инициативе, а потому что Конгресс пользовался им в течение двух десятилетий для разрешения политических споров и реализации (или прекращения) антикоррупционных расследований.

Потом начинается медленная варка лягушки – отказ то от одной ограничивающей его возможности нормы (иногда с конституционными поправками, иногда просто через расширительное толкование), то от другой. Это все умножается на политическую и экономическую борьбу, кому-то их решения реально выгодны.

Пришли к тому к чему пришли. Один и тот же судья ВС Бразилии сначала укрепил STF через так называемое «дело о фейках». Логика: STF охраняет Конституцию. Атака (в том числе и информационная) на суд – атака на Конституцию. Атака на Конституцию – подрыв государственного суверенитета Бразилии. Подрыв государственного суверенитета Бразилии – государственное же преступление. Типа измены Родины. Таким образом публичное несогласие с решением ВС или критика судьи ВС приравняли к измене Родине. Выглядит смешно?

Результаты на смешные – множество арестованных, десятки вынужденных эмигрантов, которых преследуют по всему миру, арестованы счета компаний, которые размещали рекламу на сайтах запрещенных СМИ и у забаненых (там счет на тысячи) блогеров. Рассказывать о “деле фейков” в Бразилии можно часами – это памятник беспримерной для систем как бы «демократических» – политической цензуры и политических преследований за высказывание, которая не сказать что образцовой по этому направлению России до февраля сего года была непредставима в принципе.

Затем наступил черед Лулы, осужденного на тот момент коррупционера. ВС принял решение, что судить Лулу не имел права суд города Куритиба, а поддерживать обвинение – прокуратура этого уровня. А значит все что произошло в ходе следствия и суда юридической силы не имеет. И Лула пошел домой. Лулу ведь не оправдали. Луле отменили следствие, суд и юридические последствия приговора. По существу его дело так и не рассматривалось. Как именно человек из социальных низов, не работавший ни дня нигде кроме как в профсоюзах или на госслужбе стал обладателем семейного состояния в сотни миллионов никого отныне по решению ВС Бразилии интересовать не должно. Стал и стал.

Одновременно ВС прикрыл и «Дело автомойки», по которому за коррупцию вокруг подрядов крупнейшей госкомпании Petrobras так или иначе проходили десятки соратников Лулы, многие из которых были осуждены – другие дожидались приговора. Осужденных выпустили по схеме Лулы – то есть отменив следствие суд и приговор в принципе, спокойно вздохнули дожидавшиеся суда политики вроде нынешней главы партии Лулы Глейси Хофман, проходившей в опубликованной черной взяточной бухгалтерии партии под прозвищем Coxa – Коша – «бедро».

Лула идет на выборы и центр тяжести «тяжелых политических решений» переносится в TSE, который уже в ходе подготовки к выборам возглавил наш знакомый Алешандру де Мораеш. По странному “стечению обстоятельств” он был основным мотором и дела фейков, и одним из основных спикеров и судей в истории с прекращением судебного преследования Лулы и его окружения.

Уже в статусе глава TSE Мораеш оказал определяющее влияние на ход и результат избирательной кампании, по ходу пьесы меня правила агитации, например, и порядок голосования. Так он не просто разрешил подвоз избирателей Лулы на участки, но от имени ВС Бразилии потребовал «предоставить всем желающим» бесплатный транспорт для доставки избирателей на участок во имя реализации их избирательного права.

Ну и много было чудес такого же плана. Вроде запрета на определенные виды контента – вроде информации о том, как глава картеля PCC – главной группировки Сан-Паулу – в частных разговорах расписывается в любви к Луле и призывает всех своих за него голосовать, запрета на использование в агитации социальных достижений Болсонару и его инициатив, а так же передачи штабу Лулы бесплатного времени Болсонару, чтобы «Лула мог рассказать, как на самом деле Болсонару распространяет фейки о нем».

Ну и опять же баны сотен аккаунтов включая твиттеры вполне себе системных людей, бразильских профессоров мировых университетов, выпиливание групп в телеге на сотни тысяч участников (да, Телеграм почему то на решения де Мораеша реагирует сугубо положительно за несколько часов), штрафы назначаемые «из головы», запрет на монетизацию сайтов и каналов болсонаристских.

История с электронными урнами имела свой старт в ходе кампании. Тогда штаб Болсонару уже привлекал внимание к связанным с ним проблемам. Получил мгновенный отказ в рассмотрении и запрос в прокуратуру по поводу того, имел ли права штаб тратить деньги избирательного фонда на это.

И вот через недели после выборов партия уже – не штаб – выкатывает очень большую и глубокую хотя бы на вид – претензию, полную всякого рода экспертных данных, технических схем, табличек и всего такого серьезного. На секундочку одна из основных политических сил в стране и в парламенте.

Получает ответ из трех абзацев. На одной странице со всеми шапками колонтитулами и подписями. Первый – в иске отказать. Второй – обвинение в злоупотреблении доступом к правосудию. В третьем – штраф в 122 млн реалов. Почему не 100 или не 200? А не почему.

При этом одновременно в парламенте лежит письмо, требующее поддержки максимальным числом депутатов о расследовании в адрес де Мораеша по обвинениям в злоупотреблении властью. И эти три абзацы, сводящиеся к «идите на хрен, а перед этим деньги заплатите» очень хорошо ложится в историю про предстоящий конфликт вокруг возврата государством своих полномочий у STF.

Собственно так это и надо понимать. Вопрос не в Луле даже. Не в Болсонару. А в конфигурации и государственном устройстве Бразилии как таковой. Потому что те перекосы, которые были допущены со времен импичмента Дильмы, очевидно нуждаются в исправлении. Или в фиксации но уже формально-окончательной” (ГЛЕБ КУЗНЕЦОВ, ФБ, 24 ноября 2022 г.).