 

Рынок новостроек замер

10.01.2023, 0:30, Разное
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За год новостройки в крупных городах России подорожали в среднем на 15%, но основной рост пришелся лишь на первые месяцы прошлого года. Уже в апреле цены в большинстве городов прекратили рост. Для сравнения, по итогам 2021 года новостройки подорожали на треть, а в 2020 году – на 29%.

В Москве по итогам декабря средняя цена кв. м на первичном рынке составила 318,2 тыс. рублей, подешевев за месяц на 0,6%. В Подмосковье кв. м за месяц подорожал на 0,3%, до 164 тыс. рублей.

В Санкт-Петербурге средняя цена кв. м осталась на уровне 235,6 тыс. рублей, в Ленобласти – подешевела на 2,4%, до 144,6 тыс. рублей.

Самое сильное удорожание – на 8,5% – зафиксировано в Челябинске. По итогам декабря средняя цена “квадрата” здесь выросла до 84,2 тыс. рублей.

В Казани, напротив, новостройки подешевели сильнее всего – на 6,4%, до 176,4 тыс. рублей.

В минувшем году рынки крупных городов активно пополнялись новым предложением. В результате объем новостроек сейчас почти на 60% превышает показатели января 2022 года. Такие показатели объясняются не только выводом новых ЖК со стороны застройщиков, но и ощутимо снизившимся спросом – на 37% в годовом выражении.

По прогнозам аналитиков, первичный рынок в начале 2023 года продолжит стагнировать. Дальнейшее восстановление будет зависеть от ситуации на ипотечном рынке, а также от ценовой политики строительных компаний.


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