Домочадцев день: традиции и приметы 10 января

История

Христиане 10

января чтят память большого количества мучеников — 2000 мучеников, сожженных в

Никомидии.

В начале IV века по приказу императора начали разрушать

храмы христиан, сжигать книги и гонять церковных служителей. Одна из жриц дворца

Домна прониклась идеями христианства в отсутствие императора и тайно приняла

крещение.

Пока императора

не было, она успела раздать драгоценности бедным, помогала нуждающимся. После поимки

приняла смерть за верность и преданность.

Этот день

продолжается относиться к периоду святок. Поста для верующих нет.

Традиции и

приметы

Народные приметы

в этот день связаны с зимней погодой. Так, если кошка лежит рядом с источником

тепла — скоро будут морозы. А если собака прыгает в снег, значит ждать метели. Зато

если 10 января крепкий мороз, лето будет жарким.

Что нельзя делать

10 января

Нужно закрывать

окно, чтобы счастье из дома не вылетело.

Нельзя проводить

время в одиночестве — иначе можно остаться без семьи.

Женщинам лучше отказаться

от рукоделия в этот день, чтобы не запутать судьбу.

10 января нельзя

ссориться и выяснять отношения.

Мужчинам стоит

отказаться от рыбалки, охоты и похода в лес.