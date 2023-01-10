 

Домочадцев день: традиции и приметы 10 января

10.01.2023, 0:30, Разное
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История

Христиане 10
января чтят память большого количества мучеников — 2000 мучеников, сожженных в
Никомидии.

В начале IV века по приказу императора начали разрушать
храмы христиан, сжигать книги и гонять церковных служителей. Одна из жриц дворца
Домна прониклась идеями христианства в отсутствие императора и тайно приняла
крещение.

Пока императора
не было, она успела раздать драгоценности бедным, помогала нуждающимся. После поимки
приняла смерть за верность и преданность.

Этот день
продолжается относиться к периоду святок. Поста для верующих нет.

Традиции и
приметы

Народные приметы
в этот день связаны с зимней погодой. Так, если кошка лежит рядом с источником
тепла — скоро будут морозы. А если собака прыгает в снег, значит ждать метели. Зато
если 10 января крепкий мороз, лето будет жарким.

Что нельзя делать
10 января

Нужно закрывать
окно, чтобы счастье из дома не вылетело.

Нельзя проводить
время в одиночестве — иначе можно остаться без семьи.

Женщинам лучше отказаться
от рукоделия в этот день, чтобы не запутать судьбу.

10 января нельзя
ссориться и выяснять отношения.

Мужчинам стоит
отказаться от рыбалки, охоты и похода в лес.


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