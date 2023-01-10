 

Bloomberg – политики ЮАР предлагают расширить БРИКС

10.01.2023, 0:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Группа БРИКС сейчас состоит из Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. И правящая партия ЮАР, обсуждая свою стратегию на ближайшее время, предлагает пригласить в организацию новых членов из числа крупных развивающихся экономик, пишет Bloomberg. По их мнению, этот шаг поможет в борьбе с глобальным доминированием экономик развитых стран.


AP

В БРИКС должно быть больше участников, считают власти Южной Африки. И поэтому, по их мнению, ЮАР, которая будет председателем организации в 2023 году, должна воспользоваться положением, чтобы способствовать принятию новых членов из числа крупных развивающихся рынков, пишет Bloomberg.

Африканский национальный конгресс — партия, которая сейчас руководит в ЮАР. На своей ближайшей конференции она намерена обсудить дальнейшую стратегию действий, и среди предложений есть и идея расширения БРИКС. На эту группу, по их данным, приходится треть мирового ВВП. И если БРИКС будет расширяться, то это поможет укрепить союзы для противодействия глобальному доминированию экономик развитых стран, таких как США.

Группа БРИКС изначально состояла из Бразилии, России, Индии и Китая, а в 2010 году к ним присоединилась Южная Африка. Экономика Китая более чем в два раза превышает размер экономик остальных членов группы, вместе взятых. Россия, в свою очередь, поддерживает идею присоединения к группе Саудовской Аравии.

В документе о стратегической политике партии «Африканский национальный конгресс» охвачены самые разные темы: от геополитики до образования и борьбы с ростом преступности. И там неоднократно встречаются жалобы на упадок движения неприсоединения и предупреждения об опасностях со стороны «гегемонистских развитых стран на глобальном севере». Там также есть критика в адрес членов НАТО за поставки оружия на Украину.

Авторы документа предлагают, чтобы ЮАР укрепляла отношения с Кубой и Венесуэлой, и призывают к отмене «карательных и жестоких санкций», введённых против этих стран, а также против Ирана, Сирии и Зимбабве. Кроме всего прочего, там звучит предложение провести референдум об объединении Ирландской Республики и Северной Ирландии, пишет Bloomberg.

 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.10.22 / Немецкий социолог – нынешний системный кризис раскалывает общество в Германии

29.04.22 / Oтключения электричества, пожары и нехватка воды — Индию охватила аномальная жара

25.07.22 / Скандалы: Шпионские игры

11.12.21 / Филипп Киркоров рассказал о страданиях своих близких

07.12.21 / Скандалы: Вместо Тельмана Исмаилова взяли его активы

22.02.22 / В «Пусть говорят» заявили о встречах Абдулова с незаконнорожденным ребенком в его доме

03.06.22 / Цены на бензин в Техасе за ночь побили новый рекорд

09.07.21 / Из-за российских санкций в армии США образовался дефицит танков

28.03.22 / Мнение

26.07.22 / Кубань получила дополнительно 5,6 млрд рублей на финансирование реализации национальных проектов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика