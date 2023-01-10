LA Times – «худшее ещё впереди» — Калифорнию накроют разрушительные штормы

Жителей Калифорнии предупредили о «непрекращающемся параде циклонов» из Тихого океана, который продолжится до 19 января. Эти циклоны могут принести штату наводнения, пишет Los Angeles Times. На данный момент в штате без электроэнергии уже остаются более 400 тыс. человек.



AP

Калифорния готовится ещё к одной неделе разрушительных штормов, которые грозят и без того пострадавшему от целой серии «атмосферных рек» штату сильными ветрами и наводнениями, пишет Los Angeles Times.

Как напоминает издание, на прошлой неделе более 400 тыс. жителей Калифорнии остались без электричества, после того как на прибрежные населённые пункты обрушилась серия «атмосферных рек», которыми метеорологи называют узкие области влажности, сконцентрированные в атмосфере. Однако синоптики опасаются, что на этом беды штата не закончатся. Они предупреждают о «непрекращающемся параде циклонов», которые идут из Тихого океана в сторону Калифорнии и продолжатся примерно до 19 января.

«Мы ожидаем, что худшее ещё впереди», — заявил в воскресенье губернатор Гэвин Ньюсом. Ньюсом попросил администрацию президента США Джо Байдена объявить чрезвычайную ситуацию на федеральном уровне до прихода штормов, отметив, что самые экстремальные условия калифорнийцев ждут в первые 48 часов недели.

«В понедельник ожидается суровая погода — избегайте поездок», — предупреждают водителей на автострадах в районе залива Сан-Франциско. Власти Сан-Хосе готовятся к самому масштабному наводнению с 2017 года, когда из берегов вышла река Койот-Крик. Тогда власти предписали эвакуацию для 14 тыс. человек. Власти долины Санта-Клара в воскресенье также выпустили «предупреждение об экстремальных погодных условиях». В ближайшие дни возможны наводнения в Пало-Альто, Менло-Парке, Саннивейле, Морган-Хилле и Гилрое.

Власти целого ряда округов, в том числе Монтерей, Аламеда и Сакраменто, предупредили жителей о возможной эвакуации в ближайшие несколько дней, когда реки, как ожидается, достигнут уровня паводка, пишет Los Angeles Times.

По данным управления по чрезвычайным ситуациям штата, по состоянию на воскресенье в Калифорнии без электричества оставались 424 тыс. американцев. Компания Pacific Gas & Electric уже направила 4 тыс. бригад на восстановление после шторма, однако в компании опасаются, что на восстановление электричества может потребоваться время из-за угрозы экстремальных погодных условий.

«Убедитесь, что у вас под рукой есть провизия на случай длительного отключения электричества и комплект для эвакуации, если в вашем районе произойдёт наводнение», — предупредила жителей Калифорнии специалист Национальной метеорологической службы в Сакраменто Ханна Чандлер-Кули.

Впрочем, по словам заместителя администратора округа Санта-Крус Мелоди Серино, жители пытаются подготовиться, но сделать это трудно, когда неясно, откуда будет исходить угроза: от дождя, шторма, наводнения или от сочетания всех трёх факторов.