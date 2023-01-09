 

Остатки пряжи и кусочек джинсов: делаем веселую подвеску на сумку (инструкция и фото)

09.01.2023, 23:49, Разное
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Милые безделушки наполняют наш мир яркими красками, поэтому они просто обязаны быть в нашем интерьере или одежде. И вовсе не обязательно тратить на них деньги. Их вполне можно изготовить из кусочков старых джинсов и остатков разноцветных ниток.

Что понадобится

Для изготовления милой подвески вам понадобится:

пара-тройка джинсовых лоскутков приблизительно одинакового размера; разноцветные нитки для вышивания; разноцветная вязальная пряжа; обычные нитки; синтепон, вата или кусочки ткани в качестве наполнителя; формочки для печенья в виде сердечек; ручка; ножницы; иголки; пяльцы.

Как это делается

Прежде всего вы должны наметить на джинсовой ткани контуры сердечка при помощи формочки. Должно быть одно большое и несколько более маленьких внутри (по принципу матрешки).

Далее нужно вставить ткань в пяльцы и приступить к вышиванию контуров сердечка при помощи разноцветных ниток мулине.

Когда рисунок будет готов, необходимо снять джинсовую ткань с пяльцев и вырезать аккуратный лоскуток в форме сердечка. Приложите его к другому кусочку денима, обведите ручкой и вырежьте точно такое же сердечко. Приложите их друг к другу лицевыми сторонами внутрь и сшейте между собой по контуру примерно на 2/3, а затем выверните и набейте наполнителем. Помимо синтепона можно положить внутрь немного лаванды, цитрусовой цедры или кофейных зерен. Таким образом ваше сердечко приобретет очень приятный аромат.

Набитое наполнителем сердечко нужно полностью сшить, а затем обметать края какими-нибудь светлыми нитками. Не переживайте, если получится немного неаккуратно. В этом как раз-таки заключается шарм ручной работы.

Теперь приступайте к изготовлению кисточки, которая будет находиться в нижней части изделия. Возьмите лоскуток джинсовой ткани и превратите его в бахрому, оставив один-два сантиметра сверху нетронутым. Скрутите его в трубочку, зафиксируйте и обмотайте верхушку цветными нитками для дополнительной фиксации и декоративного эффекта. А саму бахрому хорошенько расчешите, чтобы она была ровной и пышной.

Далее возьмите разноцветную пряжу и сделайте из нее пару помпончиков. Это удобно делать при помощи вилки или круглого картонного шаблона, состоящего из двух колец.

Завершающий этап

Теперь остается лишь собрать изделие. К нижней части сердечка прикрепите джинсовую кисточку, а к верхней – петельку и разноцветные помпончики. Такую безделушку можно повесить в квартире, в машине или прикрепить к сумке.


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