Echo сообщила о решении ЕС и НАТО полностью переписать совместную декларацию из-за российской спецоперации на Украине

ЕС и НАТО подготовили совместную декларацию еще до начала российской специальной военной операции на Украине, поэтому документ пришлось значительно изменить из-за СВО, сообщил европейский источник.

Третью совместную декларацию о сотрудничестве подпишут генсек НАТО Йенс Столтенберг, а также главы Евросовета Шарль Мишель и Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Планировалось, что подписать его смогут еще в 2021 году, но заключение откладывалось по неизвестным причинам. Источник заявил, что текст документа «был полностью переписан» из-за СВО, передает РИА «Новости» со ссылкой на Echo.

В проекте документа НАТО названо «фундаментом коллективной обороны союзников». Подчеркивается, что альянс играет «первостепенную» роль для «безопасности евро-атлантического региона». В декларации говорится: «Мы признаем значение более мощной и более развитой европейской обороны, которая вносит позитивный вклад в мировую и трансатлантическую безопасность, которая дополняет НАТО и является совместимой (с альянсом)».

Напомним, СМИ заявляли, что работу над декларацией ЕС и НАТО прерывали из-за конфликта между Кипром и Турцией.

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