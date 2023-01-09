Когрессмен Рой – политика открытых границ подвергает опасности жителей Техаса и мигрантов

Техас и его жители, а также мигранты серьёзно страдают и даже гибнут из-за политики открытых границ, активно проводимой министром внутренней безопасности США Алехандро Майоркасом, заявил конгрессмен Чип Рой в эфире телеканала Fox News. Министр лгал конгрессу, не исполнял свой конституционный долг и подрывал доверие населения, подчеркнул политик.

И снова здравствуй, Америка! С нами конгрессмен Чип Рой, мой друг и человек, сыгравший крайне важную роль в переговорах по положениям регламента (в ходе голосования за кандидатуру спикера. — ИноТВ). Конгрессмен от штата Техас, член юридического комитета палаты представителей. Что мне нравится в Чипе, так это добросовестность. Он не истерит, не пытается поставить себя в выгодное положение с финансовой точки зрения. Таков он есть и был таким всегда. Чип Рой, позвольте задать вам вопрос. Я не думаю, что обсуждаемые вами положения регламента каким-либо образом касаются импичмента. Учитывая это, напомню, что глава нашего министерства внутренней безопасности ежедневно нарушает Конституцию и федеральные законы о миграции. Это влияет на национальную безопасность, здоровье и благополучие нашего общества. Почему столь возмутительным считают поднять вопрос импичмента, когда речь идёт о ком-то вроде него?

ЧИП РОЙ, конгрессмен от Техаса: Марк, так быть не должно. Я могу вас заверить, как техасец, в авангарде происходящего мы чувствуем эффект открытых границ, члены нашего сообщества гибнут от отравления фентанилом, иммигранты умирают: 53 мигранта задохнулись в фургоне в Сан-Антонио! Картели проникают сквозь наши границы. Это невероятно разрушительно, и мы знаем, что господин министр (внутренней безопасности Алехандро Майоркас. — ИноТВ) лгал. Он лгал конгрессу, лгал о якобы насилии работников погранслужбы в отношении мигрантов-гаитян. Он должен быть подвергнут импичменту за неспособность выполнять свой конституционный долг и грубое пренебрежение им. Проблема в том, что есть группа республиканцев, которые не готовы будут прямо признать, что это серьёзное преступление административного характера. Я думаю, это неправильно. Мне кажется, что, когда человек игнорирует свои конституционные обязанности, свою клятву, подрывая общественное доверие, — это основание для импичмента. Я давно говорю об этом, уже примерно год, я буквально составил документ с изложением своей позиции. Надеюсь, что мы займёмся этим и проведём расследование. Я знаю, что этого хочет спикер, Джим Джордан тоже не против рассмотреть ситуацию. Но есть несколько республиканцев, которые колеблются. Поэтому мы должны представить свои доводы, и думаю, нам удастся убедить их, если постараться. Ведь это очевидно — он нарушил присягу и должен быть снят с должности.

Вы будете членом юридического комитета палаты представителей, весьма важного комитета под председательством Джима Джордана. В отношении криминальной семьи Байдена должно быть проведено расследование, как и в отношении Национального управления архивов и документации, с целью проверить, насколько избирательны были лидеры страны с точки зрения документации. Я лично хотел бы видеть все записи, касающиеся их коммуникаций за последние несколько лет, чтобы выяснить, было ли управление всецело политизировано. Кроме того, ФБР преследует родителей и сторонников движения Pro-Life. Короче говоря, у вас куча работы. Как вы думаете, удастся ли вам разгрести всё это?

ЧИП РОЙ: Да, уверен в этом. Я верю, что для этого важна роль Джима Джордана, как председателя юридического комитета, Джейми Комера, который только что был в эфире, и в целом тщательное рассмотрение проблемы. Нам удалось создать специальный подкомитет, по типу Комиссии Чёрча (по изучению правительственных операций в области разведывательной деятельности после скандала начала 1970-х годов. — ИноТВ), только благодаря этим переговорам (по согласованию кандидатуры спикера. — ИноТВ), в ходе которых в том числе обсуждалось принятие новых правил составления бюджета.

Кто-нибудь выступал против вашего комитета в стиле Чёрча?

ЧИП РОЙ: Ранее не было конкретного интереса создавать специальный комитет. Они планировали рассматривать соответствующие вопросы в рамках уже существующих комитетов, что было бы менее эффективно. Теперь мы пришли к согласию: Джим, Джейми, спикер — все согласились. Мы проделали большую работу, и от того интереса в ней ещё больше. Мы можем проводить сколько угодно слушаний, но нам с вами известно, что необходимо пользоваться «правом кошелька» или каким-либо другим инструментом, чтобы остановить бюрократов, которые творят такое — 400 миллионов выделено на новую штаб-квартиру ФБР! Мы должны остановить это. Поэтому, как говорил Джейми, к 30 сентября нам нужно провести слушания, чтобы прекратить финансирование этой бредовой затеи. Митч Макконнелл (лидер сенатского меньшинства. — ИноТВ) лишил нас ряда инструментов влияния. Те 18 республиканцев (сенаторов, поддержавших новый бюджетный законопроект, предложенный демократами. — ИноТВ) должны прочувствовать свою ошибку. А палате представителей необходимо надавить на сенат по ряду соответствующих вопросов, вступившись за американский народ. Это и было конечной целью борьбы в последние пару месяцев. Я горд, что мы проделали этот путь, сейчас нужно работать, Марк.

Верно! Чип Рой, представитель Техаса, спасибо за проделанную работу, храни вас Бог.



Дата выхода в эфир 09 января 2023 года.