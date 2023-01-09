National – в Иране прошли акции протеста против карикатур Charlie Hebdo на верховного лидера страны

В воскресенье десятки иранцев собрались у посольства Франции в Тегеране, дабы выразить протест против публикации французским изданием Charlie Hebdo карикатур на верховного лидера Ирана Али Хаменеи, пишет The National. По данным газеты, ранее карикатуры уже осудил президент Ирана и министерство иностранных дел страны.



AP

У посольства Франции в Тегеране в воскресенье прошли акции протеста иранцев, разгневанных карикатурами на верховного лидера страны аятолллы Али Хаменеи, опубликованными в журнале Charlie Hebdo, пишет The National.

Как напоминает корреспондент газеты, оскорбительные, с точки зрения граждан Ирана, рисунки были напечатаны в специальном номере журнала, опубликованном в минувшую среду в честь годовщины нападения на редакцию Charlie Hebdo в 2015 году. По данным The National, карикатуры были опубликованы в знак поддержки в адрес продолжающихся в Иране с середины сентября протестов, которые начались после гибели в полицейском участке молодой иранки Махсы Амини, задержанной за «неправильное» ношение хиджаба.

В акции протеста у французского посольства приняли участие десятки демонстрантов, которые в большинстве своём были студентами религиозных учебных заведений, говорится в материале The National. Собравшиеся размахивали иранскими флагами и несли изображения Али Хаменеи и транспаранты с лозунгами: «Отдам жизнь за верхновного лидера!» и «Позор Charlie Hebdo!».

Как сообщило государственное телевидение Ирана, аналогичная акция протеста также прошла в городе Кум, расположенном в 126 км к югу от Тегерана, пишет The National.

Ранее решение редакции Charlie Hebdo осудил президент Ирана Ибрахим Раиси, который, по информации иранских СМИ, в воскресенье вечером заявил: «Прибегание к оскорблениям и нападкам под предлогом свободы — явное свидетельство абсурдности мышления тех, кто оскорбляет, и их разочарованности тем, что заговор с целью посеять хаос и беспорядок в стране так и не принёс результата».

О карикатурах высказался и иранский МИД: в воскресенье днём его официальный представитель Нассер Канани заявил, что оскорблять чувства верующих, прикрываясь свободой слова, — недопустимо, а Парижу следует вместо этого сосредоточиться на «соблюдении фундаментальных принципов невмешательства, а именно — взаимоуважения и невмешательства во внутренние дела других».

В четверг иранские власти в ответ на публикацию карикатур приняли решине закрыть Французский институт изучения Ирана в Тегеране, который не работал в стране много лет, но был заново открыт при президенте Хасане Роухани в рамках налаживания отношений с Парижем, пишет The National.