Мнение Москвы: Киев угодил в трансформаторную зависимость от России

Запад не сможет помочь Украине в восстановлении ее энергетической инфраструктуры. Киеву нужны мощные, дорогие и весьма тяжелые трансформаторы советского образца, которых из-за различий в энергосистемах нет ни в ЕС, ни в США. Поставить такое оборудование обещают страны Прибалтики и Азербайджан. Но смогут ли они полностью удовлетворить потребности Украины в трансформаторах?

Жители Киева вновь сообщают о длительных перебоях с электроэнергией, сообщил вечером в понедельник Telegram-канал украинского издания «Страна». В частности, северная часть района Оболонь была отключена с 15.00, прогнозируемое восстановление подачи электричества планировалось лишь в конце дня.

В недавнем интервью газете Financial Times глава компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сообщил о том, что Киев нуждается в советских трансформаторах для восстановления разрушенной инфраструктуры. Как указано в статье, украинская энергосистема использует оборудование с советских времен, поэтому трансформаторы западного стандарта не подходят для ремонта большинства узлов энергосистемы.

Так, более всего не хватает трансформаторов на 750 кВ, которые весят около 200 тонн. При этом глава компании добавил, что определенное число агрегатов получилось привезти из бывших республик Советского Союза, в том числе из Литвы, однако этого недостаточно.

В результате российских атак было повреждено более 40% энергетической инфраструктуры страны, утверждается в публикации Financial Times. Ранее, 16 декабря, то же издание отмечало: «Укрэнерго» объявила чрезвычайную ситуацию в системе и общенациональное отключение электроэнергии, сославшись на 50-процентную потерю в электроэнергетической системе страны.

Западные партнеры Киева обещают помочь, но очень необычным способом: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что организация готова предоставить стране электрогенераторы. По ее словам, Украине будут переданы 800 генераторов, 40 из которых пойдут на снабжение больниц. Приводится статистика, что Франция направит Киеву 100 генераторов, Словакия – 19, а Германия – 23. Помимо этого, ЕС обещает закупить 30 миллионов энергосберегающих лампочек для Украины.

Добавим, что Азербайджан также отправил на Украину гуманитарную помощь, состоящую из электрооборудования. Как сообщается в официальном пресс-релизе дипведомства страны, ОАО «Азерэнержи» предоставила Киеву 45 силовых трансформаторов и 50 генераторов.

Подобными поставками коренных проблем украинской энергетики не решить, указывают эксперты. По их оценке, в ситуации, когда около половины всей системы страны выведено из строя, лишняя сотня генераторов мало что изменит. По сути, вся энергетическая инфраструктура Украины распалась на отдельные острова, слабо связанные друг с другом.

Фактически в настоящее время на территории страны находятся несколько независимых частей некогда единой энергетической инфраструктуры государства. Их цель в настоящее время – обеспечение нужд оборонной промышленности и транспортной инфраструктуры, но не обслуживание гражданских нужд. Восстановить расколотую систему в условиях непрекращающихся обстрелов – невероятно трудно, ведь в настоящее время заменять сгоревшее оборудование нечем, полагают специалисты.

«Удары российских ВКС пришлись на достаточно уникальное и штучное оборудование. Конечно, трансформаторы напряжением 750 киловольт есть у каждого рачительного оператора энергосистемы в каждой стране, где они используются – так сказать, на «горячую» замену. Но сложность для Украины тут в том, что это оборудование весом до 200 тонн и стоимостью десятки миллионов долларов. Если говорить о необходимом для Украины объеме трансформаторов, то их общая стоимость может исчисляться миллиардами долларов», – отметил газете ВЗГЛЯД Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание», эксперт в сфере атомной энергетики.

Впрочем, добавил он, у Литвы после выведения из эксплуатации Игналинской АЭС, вероятно, высвободились такие трансформаторы, некоторые из которых они, судя по всему, и передали Украине.

«Но ранее речь шла о штучных поставках, теперь же речь идет о выводе из строя в Украине десятков трансформаторов высокого напряжения 110, 330 и 750 киловольт, и заменить их невозможно.

К тому же производство таких трансформаторов занимает от полугода до года – с учетом проектных работ и привязки к местности», – подчеркнул специалист.

В то же время Россия способна заместить и восстановить все разрушенные в Украине трансформаторы, полагает Анпилогов. «Энергосистема Украины имеет установленную мощность в 50–60 гигаватт, а российская – 250 гигаватт. У нас очень большие складские запасы нужных Украине трансформаторов, а также широкие возможности для их производства. На Украине такие заказы были способны выполнить, например, предприятия «Запорожтрансформатор», «Преобразователь», но они были остановлены еще до начала СВО, потому что украинские власти не уделяли этой сфере должного внимания. А сейчас для того, чтобы реанимировать их, у Киева нет ни специалистов, ни технологий», – указал собеседник.

Что касается США, то они не смогут собрать для Украины нужные трансформаторы, потому что у двух стран различаются энергетические системы, отметил в свою очередь экономист Иван Лизан. «Есть такое понятие: «класс напряжения», и на Украине, которая в прошлом веке проходила период форсированной реиндустриализации, он уникальный – 750/330 киловольт с переходом с 330 на 110 киловольт. Такого больше нет нигде в мире, за исключением европейской части России, и в этом – главная трагедия ситуации для Украины», – сказал он.

В целом ни в Европе, ни в Азии, ни в США не производят те трансформаторы, которые бы подходили по классу напряжения украинским аналогам, отметил собеседник. «Конечно, создать новые объекты инфраструктуры тоже можно, но для этого придется вывезти часть мощностей и работников с заводов, что потребует колоссальных затрат», – указал Лизан.

Однако то, что ищет Украина, есть у России, добавил эксперт. «Историческое прошлое двух стран приводит к тому, что у нас есть трансформаторы, схожие по показателям с киевскими образцами. Таким образом, Москва является страной, которая могла бы восстановить энергосистему Украины после окончания конфликта. У нас также имеются мощности по производству трансформаторов. Мы способны обеспечить любые нужды – необходимо лишь обсудить сроки. Кстати, наша страна уже занимается этим вопросом: в Мариуполе установлены трансформаторы российского класса на 220 вольт», – напомнил Лизан.

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