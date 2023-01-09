Гендиректор YASNO Коваленко объяснил аварийные отключения электричества в Киеве похолоданием

В результате похолодания в Киеве происходят аварийные отключения света, во всех регионах Украины действуют значительные ограничения на потребление электричества, сообщил гендиректор энергопоставляющей компании YASNO («Ясно», входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко.

Коваленко отметил в Facebook, что все происходит по предсказанному сценарию – «снижается температура на улице, растет потребление и количество аварий». Он сообщил, что в столице произошли «аварийные ограничения». По его словам, «за график» в некоторых районах «вышли незначительно».

Гендиректор подчеркнул, что поставки электроэнергии без ограничений сейчас невозможны, есть «существенный дефицит генерации», экономить приходится всем регионам страны. Он признал, что «на эти выходные многие графики были более жесткими».

«Много вопросов: как случилось так, что на Новый год свет было, а сейчас снова отключение?» – сообщил он. Коваленко сказал, что этого удалось добиться благодаря «усилиям энергетиков, которые буквально держали временные схемы в рабочем состоянии». Однако, отметил он, также «был отключен ряд производственных мощностей в целом по стране, больше электроэнергии ушло на население», а сейчас надо «держать баланс между населением и бизнесом, потому что без работы последнего остановится экономика».

Кроме того, похолодало, требуется «больше МВт», причем «никогда не знаешь, какой именно мегаватт приведет к переходу на аварийные отключения». «Продолжаются ли ремонты? Да, и даже во время празднований они не останавливались. Сейчас на капитальном ремонте один блок на Ровенской АЭС. И что хуже – к ним добавляются еще и аварии», – сообщил Коваленко, подчеркнув, что сейчас необходимо экономить.

Напомним, жители Киева сообщают о длительных перебоях с электроэнергией, причем Запад не может решить проблему с восстановлением энергетической инфраструктуры Украины, так как Киеву требуются трансформаторы советского образца, которых нет ни в ЕС, ни в США.

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