Замминистра обороны Украины Маляр заявила о штурме Соледара «лучшими резервами «вагнеровцев»

Российские войска провели перегруппировку и начали новый штурм Соледара, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Маляр заявила, что Россия «перекинула дополнительные штурмовые отряды, изменила тактику и начала мощный штурм». По ее словам, с российской стороны задействовано «большое количество штурмовых групп, сформированных из лучших резервов «вагнеровцев».

Как сообщила Маляр, слова которой приводит украинское минобороны в Telegram, российская сторона «массированно применяет артиллерию, системы залпового огня и минометы». «Жестокие бои продолжаются прямо в эти минуты», – сообщила заместитель министра обороны Украины.

Напомним, Вооруженные силы РФ достигли определяющих успехов в Соледаре и Артемовске. В Соледаре бои идут в центре города. Зачищено село Бахмутское на юго-западе Соледара.

—