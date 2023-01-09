 

Замминистра обороны Украины Маляр заявила о штурме Соледара «лучшими резервами «вагнеровцев»

09.01.2023, 22:25, Новости дня
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Российские войска провели перегруппировку и начали новый штурм Соледара, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Маляр заявила, что Россия «перекинула дополнительные штурмовые отряды, изменила тактику и начала мощный штурм». По ее словам, с российской стороны задействовано «большое количество штурмовых групп, сформированных из лучших резервов «вагнеровцев».

Как сообщила Маляр, слова которой приводит украинское минобороны в Telegram, российская сторона «массированно применяет артиллерию, системы залпового огня и минометы». «Жестокие бои продолжаются прямо в эти минуты», – сообщила заместитель министра обороны Украины.

Напомним, Вооруженные силы РФ достигли определяющих успехов в Соледаре и Артемовске. В Соледаре бои идут в центре города. Зачищено село Бахмутское на юго-западе Соледара.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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