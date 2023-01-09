Мнение: Зелёные за евгенику, новый шпиль Нотр-Дама и лучшая таксистка Британии

1. Вначале зеленые ополчились на промышленность и энергетику. Затем на сельское хозяйство. В конце концов, ради «спасения климата» и «экономии ресурсов» они добрались уже и до людей. Причём некоторые категории людей им не нравятся больше, чем другие (ссылка):



На страницах газеты New York Times вышел призыв спариваться с низкорослыми партнёрами, чтобы экономить ресурсы планеты. Планету спасут невысокие люди, пишет писательница Мара Альтман.

Ей почему-то показалось, что низкорослые люди не просто экономят ресурсы, но по мере того, как ресурсов становится меньше из-за растущего населения Земли и глобального потепления, они также могут лучше всего подходить для долгосрочного выживания.

Повестка на сокращение людей в мире для Запада сегодня является главнейшей… <…>

2. Приключения Петрова и Боширова вызвали к жизни много шуток насчёт «шпилей». Но настоящая нездоровая фиксация на шпилях, как выяснилось, не у русских бизнесменов-туристов, а у французских политиков (ссылка):



Первая леди Франции Брижит Макрон в свое время показывала проект, в котором предлагалось придать фаллические очертания шпилю Собора Парижской Богоматери. Об этом заявила бывший министр культуры Франции Розелин Башло, пишет Times.

По словам Башло, Макрон хотела создать шпиль в виде фаллоса с золотыми шарами. Администрация президента Франции была расстроена, когда министр не приняла проект с таким современным дизайном шпиля. «Я не жалею об этом неповиновении, когда на ланче с Брижит Макрон несколькими днями позже она показала мне проект, на вершине которого было подобие поднятого фаллоса, основание которого было с золотыми яйцами», — рассказала Башло.

В статье газеты также утверждается, что среди остальных альтернативных вариантов были оранжерея, пчелиный улей, стеклянный шпиль и даже лазер. При этом в конечном итоге было решено воссоздать шпиль по старому образцу. Такой проект был принят в июле 2020 года.

3. Хрущёв приказал открыть в Москве бордель — и валюта нужна, и ценную информацию будут жрицы любви с клиентов собирать. Через неделю докладывают: так и так, открылись, ажиотаж, толпы страждущих. Ещё через месяц новый доклад: красная звезда над входом призывно горит, но поток посетителей иссяк. Почему, непонятно.



— А кто, — спрашивает Хрущёв, — работает-то у вас там?

— Только проверенные кадры, все члены партии с 1905 года.



Думаете, анекдот? Был анекдот, а теперь жизнь. Победители конкурсов красоты в Великобритании выглядят в 2023 вот так (ссылка 1, ссылка 2). И если вы думаете, что это какой-нибудь шуточный конкурс, то просто посмотрите на адреса новостей в Дейли Мэйл и в Сан. Там победительница отмечена как «самый красивый водитель такси в Британии» и «самый сексуальный британский таксист» соответственно.