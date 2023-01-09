Мнение: Люди, которые прочли Кровь Износа

Не могу не поделиться отзывами моих читателей на лихую повесть – с телеграм-канала, ЖЖ и из ФБ.

Сергей. А мне очень понравилась аудиоверсия в авторском прочтении. А. В. с присущим ему азартом и умением чтеца-рассказчика создал отличное произведение на несколько часов удовольствия.

Leх Raven. Дааа !!! Лихо !! на одном дыхании.. Пелевин/Кинг/Корнев.. У вас отличный стиль, Алексей.. и выложили прям вот вовремя.. ощущения сейчас, примерно такие же.. в любой момент все может рухнуть. Пять с тремя плюсами.

Андрей Поплавский. Хорошо читается 👍 Захватывающе

Madam Lulu. Очень интересно. Здорово. Но почему Катя без куртки бегает по городу в январе? Я за нее дрожала!



Степан Савенко. Отличный текст и всего одно фантастическое допущение. Остальное – суровая правда жизни!

Денис Лихачев. Интригующе и грамотно написанная повесть! С нетерпением жду продолжения!

Nclbn. Читал пару лет назад, просто на одном дыхании поглотил залпом, захотелось заново пережить катастрофу в преддверии текущего апокалипсиса.

Андрей. Неизбежность… Неизбежность краха. Сапожник, одетый в мягкую зелёную футболку, пишет письма, рисует от руки объявления, доказывает всем подряд очевидную вещь – нельзя не менять Власть! Власть менять нужно! Если не менять Власть катастрофа неизбежна! Но ему никто не верит, некому верить, все заняты своими делами. Он не релокнулся, он остался и теперь стоит на Крыше наблюдая неизбежный конец который сам и предсказал.

Alex B Kruger. Жирнейший плюс – некая лёгкость изложения, и, соответственно, поглощения…ну и хоть без аццко-постовой глуховскогощины. Начинал читать ещё тогда в жж, но, ввиду не регулярного посещения, потерялся в частях и лишь нынче смог порадоваться цельному творению, за что весьма признателен автору…)

Вячеслав Носевич. Прочитал тоже залпом, не отрываясь. Не скажу, что узнал что-то новое – сам примерно так думаю еще с 90-х, когда впервые познакомился с моделями Римского клуба. Синдром Кассандры в чистом виде. У вас не так эпично, как у Гомера, но по нынешним временам не до эпоса. Спасибо!

Славik. Ой как здорово! Прекрасно написано, стиль, язык. Я уже более месяца назад написал, что вы гений, а сейчас снова в этом убедился. Не опубликовали же вашу повесть не потому, что слишком короткая. Просто в атмосфере России какие могут быть антиутопии? Может ещё Войновича печатать?

Екатерина. Да, отлично, спасибо, читается взахлёб. И о чем-то подобном в реальности думаю уже тоже несколько лет подряд. И да, кстати, могла бы выйти недурная экранизация. Может быть, предложить кому-то типа Бекмамбетова? Хотя он вроде свою студию продал.

Alexeyrakin. …Беру назад свои слова о “беллетристике”, Алексей. Очень качественная нф-повесть. Давненько не читал ничего сравнимого у современных писателей, работающих в жанре НФ. Полтора часа не отрываясь. Непримитивный сюжет держит в постоянном напряжении. Немного странный финал. Надеюсь, это только начало Вашей работы и жду новых вещей!



Аноним. Отличный текст. Не без некоторых недостатков, но читается очень легко и интересно.

Redgaim. Однозначно шедевр. Сохранил к себе на жесткий диск и далее на флешку с избранным. Наряду с курсом теоретической физики Ландау и Лифшица, современной геометрией Фоменко и матаном Кудрявцева. Сапожник, извиняюсь, можно опубликовать на макспарке (с безусловной ссылкой на автора) ??? Это ВСЕМ ЧИТАТЬ. В строго обязательном порядке. Не берусь судить о литературном стиле и художественных достоинствах(как в куче комментов здесь). По-моему в таких вещах главное ИДЕИ. А они откровенно тревожны. О чём впрочем я сам говорю уже многие годы. Слава Создателю, нашелся человек, изложивший всё это в читаемом и популярном стиле. Респект.

Valery Beecherov. Алексей Рощин, советую вам писать приключенческие повести. В это страшное время народу надо отвлечься от ужасов. Только концовка должна быть в меру оптимистичная. Слава Акунина (и гонорары) вам обеспечена. Спасибо за увлекательное чтиво.

Алексей Тот. Не уверен, что это антиутопия. Обладаю информацией по степени износа сетей коммуникаций и усталости бетона в ряде основных конструкций. Готов предоставить данные Папашину!



Svetlana Melnik. Повторюсь: Блеск, Алексей Рощин ! Актуальная социально- политическая проза в меру приправлена мистикой и Action. Мне Булгаков сразу вспомнился – это Вам комплимент. Может быть отличным сценарием в умелых руках!

Лиза Аникеевa. Очень кинематографично, прям по-пелевински! круть вообще…

И это еще не все отзывы! Спасибо вам, друзья, еще раз на добром слове!

А Начало повести – вот здесь: https://sapojnik.livejournal.com/4153846.html В конце жмем на ссылку “Продолжение” – и читаем дальше!