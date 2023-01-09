“Решили похоронить в Париже”: Высоцкая склонилась над телом Кончаловского после новости об убийстве

Юлия Высоцкая старается не комментировать то, что пишут о ней в интернете. Актриса предпочитает хранить молчание, поскольку не считает нужным реагировать на слова недоброжелателей. Однако недавнее сообщение вывело супругу Андрея Кончаловского из себя, и она решила наконец высказаться.

В Сети появилась новость том, что 85-летний супруг Высоцкой якобы ушел из жизни в столице Франции. “Убили и решили похоронить в Париже. А почему не в Венеции?”, – возмутилась звезда, сделав пост в своем телеграм-канале. Она уточнила, что с ней и ее супругом все в порядке, а также пожелала всем здоровья. В доказательство ведущая программы “Едим дома” прикрепила снимок, на котором она, глядя в камеру, склонилась над живым телом своего пожилого мужа во время поездки в автомобиле.

Большинство подписчиков Юлии признались, что не поняли, о чем именно она говорит. “Слава Богу, что эти гадкие новости прошли мимо меня”, “Пусть Бог хранит вас и вашу семью”, “Счастья и здоровья вам”, – написали поклонники телеведущей.

Правда, нельзя сказать, что в семье Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой нет плохих новостей. На днях стало известно о госпитализации младшего брата режиссера – Никиты Михалкова. Что известно о состоянии мэтра, сообщали “Дни.ру” ранее.