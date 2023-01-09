 

В Воскресенске поймали напавшую с ножом на знакомого женщину

09.01.2023, 21:50, Разное
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В подмосковном Воскресенске женщина нанесла своему знакомому удар ножом в живот. 47-летнюю местную жительницу задержали сотрудники Росгвардии, об этом сообщают “Вести Подмосковья”.

Инцидент произошел в квартире. Между женщиной и ее гостем случился конфликт, который закончился поножовщиной, пишет интернет-издание “Подмосковье сегодня”. Теперь жительница Подмосковья подозревается в нанесении тяжких телесных повреждений.


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