В Воскресенске поймали напавшую с ножом на знакомого женщину

В подмосковном Воскресенске женщина нанесла своему знакомому удар ножом в живот. 47-летнюю местную жительницу задержали сотрудники Росгвардии, об этом сообщают “Вести Подмосковья”.

Инцидент произошел в квартире. Между женщиной и ее гостем случился конфликт, который закончился поножовщиной, пишет интернет-издание “Подмосковье сегодня”. Теперь жительница Подмосковья подозревается в нанесении тяжких телесных повреждений.