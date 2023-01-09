Экс-министр финансов Греции – участие в восстановлении Украины ослабит и расколет Евросоюз

Очень маловероятно, что на фоне своей военной слабости Евросоюз сможет обеспечить себе влиятельную роль в рамках будущего мирного переговорного процесса на Украине, пишет на страницах Der Standard бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис. Брюссель, конечно, может предложить денежную помощь в восстановлении страны, но только за счёт новых общеевропейских долгов. В результате между севером и югом Европы «вновь разверзнется старая пропасть», а конфликт между её западной и восточной частями только усугубится, прогнозирует автор.



AP

Для того чтобы добиться мира на Украине, потребуется провести сложные переговоры с участием крупных мировых держав, пишет на страницах Der Standard бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис. Вопрос в следующем: «Кто будет представлять на них Европу?» При этом маловероятно, что французы и немцы уступят эту роль полякам, скандинавам или прибалтам. «Сейчас на фоне боевых действий на Украине в моде морализаторские крестовые походы максималистов, но в рамках мирного процесса они скорее мешают, чем помогают», — говорят в Берлине.

Председатель Евросовета Шарль Мишель и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также не годятся на эту роль, так как европейские граждане им не доверяют — и «их бросает в дрожь от одной мысли», что эти люди станут их представителями. При этом, если бы после масштабного банковского и долгового кризиса в 2008 году Брюссель провёл демократизацию своих институтов, всё могло бы сложиться иначе. В самой же столице Бельгии полагают, что, несмотря на свою военную слабость и отсутствие законных представителей, Европа всё равно будет обладать большим влиянием в ходе переговорного процесса, ведь как мощная экономическая сила она будет помогать в восстановлении Украины, а также принимать решения о её присоединении к внутреннему рынку ЕС, таможенному союзу и, возможно, даже самому Евросоюзу.

Брюсселю, несомненно, придётся заплатить огромные суммы для того, чтобы всё это организовать, констатирует Варуфакис. Но нет причин полагать, что это обеспечит ему влиятельную роль в рамках мирного процесса. «Напротив, есть веские основания считать, что роль главного кредитора в восстановления Украины расколет и ослабит союз сильнее, чем кризис десятилетней давности». Европейский инвестиционный банк оценивает стоимость восстановления Украины в €1 трлн. Эта сумма соразмерна бюджету ЕС на период с 2021 по 2027 годы и на 40% превышает стоимость программы по восстановлению ЕС под названием Next Generation EU. В Германии недавно выделили €200 миллиардов на спасение своей промышленности и ещё €100 миллиардов — на перевооружение бундесвера, так что у Берлина нет бюджетных возможностей для того, чтобы собрать хотя бы часть этой суммы.

Если немецкие власти не смогут заплатить, то не смогут это сделать и другие страны — члены ЕС, продолжает автор. Единственная возможность собрать деньги — взять на себя общие долги, но это станет болезненным шагом, который вызовет у европейских государств «сильный гнев и озлобленность». На фоне пандемии коронавируса страны — члены союза согласились взять на себя совместные долговые обязательства, но на тот момент инфляция была отрицательной, а сами государства ожидал экономический взрыв, так как из-за карантина спрос по всей Европе существенно сократился. Сейчас же процентные ставки увеличились в четыре раза, инфляция свирепствует, а экономические выгоды распределены крайне неравномерно.

Испания усомнится в справедливости решения о взятии общих долгов, если немецкие предприятия получат львиную долю заказов по восстановлению Украины, прогнозирует Варуфакис. Польша будет громко протестовать, если Германия и Италия объявят о возобновлении импорта российской энергии после наступления мира. В обмен на поддержку создания украинского фонда Венгрия потребует для себя ещё больших исключений в правовой сфере и сфере прозрачности. На фоне всей этой неразберихи между севером и югом Европы «вновь разверзнется старая пропасть», а конфликт между её западной и восточной частями только усугубится. «Как только воцарится мир, обе линии разлома станут только глубже, уродливее и очевиднее», — заключает экс-министр Греции.