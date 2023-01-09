Ручейки нужно подпитывать

Карельский губернатор решил поощрить рублем чиновников — и самого себя.



Артур Парфенчиков подписывает заявление. Кадр из видео

Накануне Нового года глава Карелии Артур Парфенчиков устроил публичное — под камерами — подписание заявления о переводе части своего заработка в благотворительный фонд «Живой город», который занимается сбором средств в поддержку мобилизованных жителей республики. «Как каждый небольшой ручеек становится частью огромной реки, так и каждая, пусть небольшая сумма, становится частью значительной помощи нашим землякам-героям на передовой», — пояснил карельский губернатор. При этом господин Парфенчиков скромно умолчал о сумме, которую будут списывать из его зарплаты, и для жителей Карелии осталось неизвестным, какой «ручеек» решил пустить на благотворительность глава республики из финансовой реки собственных доходов, которые с каждым годом приобретают масштаб половодья.

Не стал карельский губернатор афишировать и то, что перед подписанием этого заявления издал указ о выплате «единовременного поощрения за безупречную работу и эффективный труд» высокопоставленным республиканским чиновникам

(документ имеется в распоряжении редакции). В число тех должностных лиц Карелии, кому причитается губернаторское поощрение, попал сам глава республики, а также его заместители, премьер-министр региона, карельские министры, уполномоченные по правам человека, ребенка и по защите прав предпринимателей, председатели центральной избирательной комиссии Карелии и контрольно-счетной палаты республики, которая, собственно, и должна контролировать законность и обоснованность бюджетных расходов.

Какие суммы получат высокопоставленные республиканские чиновники, в указе опять-таки не говорится, но отмечается, что «размер единовременного поощрения за безупречную работу и эффективный труд определяется в процентах от месячного должностного оклада». При этом в документе указано, что выплата поощрения осуществляется «в пределах экономии фонда оплаты труда, установленного соответствующему органу государственной власти Республики Карелия».

Помимо оценки «безупречной работы и эффективного труда» карельские чиновники могут рассчитывать на единовременное денежное поощрение, если их удостоят государственных наград Российской Федерации и Республики Карелия. Правда, в этом случае размер выплаты губернаторским указом все-таки определен: за государственные награды РФ он составит полуторамесячный, а за республиканские ордена и медали — месячный должностной оклад.

Артур Парфенчиков в ЛНР. Декабрь 2022. Фото: ВК Парфенчикова

Однако получит ли это поощрение сам глава Карелии и какую сумму, жители республики, видимо, так и не узнают. Незадолго до Нового года карельский губернатор побывал на Луганщине, куда отправили часть мобилизованных жителей республики, поел с ними из солдатского котелка, и теперь по путинскому указу господин Парфенчиков может не публиковать декларацию о своих доходах.

Между тем, согласно официальным данным, в 2021 году глава Карелии «заработал» 11,8 миллиона рублей. Из них 4,2 миллиона составили поступления от сдачи московской квартиры карельского губернатора.

Суммы, о которых подавляющее большинство жителей дотационной республики, занявшей 71-е место в рейтинге качества жизни регионов страны по итогам 2021 года, не может даже мечтать. Ежемесячный среднедушевой доход на душу населения, согласно докладу «Карелиястата», в 3-м квартале минувшего года составил 40169,5 рубля.

В прошлом году расходы карельской казны на содержание высшего должностного лица региона достигли рекордной суммы в 12 млн рублей. Так дорого республике не обходился ни один ее бывший губернатор.

Валерий ПОТАШОВ,

Карелия

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