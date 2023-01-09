 

Экс-президента Бразилии Болсонару госпитализировали в больницу США

09.01.2023, 21:05, Новости дня
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Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару помещен в одну из больниц США с сильными болями в брюшной области, сообщили СМИ со ссылкой на источники.

По данным портала Globo, сейчас бывший глава государства находится в больнице AdventHealth Celebration города Орландо (штат Флорида). У него «диагностированы боли в брюшной области», передает ТАСС.

Отмечается, что проблемы экс-президента могут быть вызваны нанесенным ему в 2018 году ножевым ранением. В начале прошлого года политик проходил лечение в связи с данной проблемой.

Накануне в столице Бразилии произошли столкновения между сторонниками экс-президента страны Жаира Болсонару и полицией. Участники беспорядков прорвались в президентский дворец, здания парламента и верховного суда. Действующий глава государства Лула да Силва объявил режим чрезвычайной ситуации в столице.

Напомним, в октябре бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва победил на выборах главы федеративной республики, опередив действующего лидера страны Жаира Болсонару почти на два миллиона голосов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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