Регулятор США оштрафовал экс-главу McDonalds на 400 тыс. долларов за обман инвесторов

Комиссия по ценным бумагам и рынкам США оштрафовала бывшего руководителя корпорации McDonalds Стива Истербрука за предоставление ложной информации по поводу обстоятельств своего увольнения в 2019 году.

Как сообщил регулятор, в соглашении об увольнении не указали его причину, что дало Истербруку сохранить значительную часть компенсации. Подчеркивается, что, скрыв правонарушение, Истербрук подорвал доверие акционеров, введя их в заблуждение, передает РИА «Новости» слова директора отдела правоприменения SEC Гурбира Гревала.

Экс-главу компании лишили права занимать руководящие должности в коммерческих компаниях на пять лет. Также он должен выплатить штраф в размере 400 тыс. долларов.

В ноябре 2019 года Стив Истербрук нарушал корпоративную этику в отношении сотрудницы компании, из-за чего покинул должность. Отмечается, что он не должен был получать компенсацию после ухода с поста руководителя.

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