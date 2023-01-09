Бельгия договорилась о продлении работы двух атомных реакторов из-за роста цен на энергоносители

Власти Бельгии и французская компания-оператор Engie договорились о продлении работы двух бельгийских атомных реакторов на 10 лет, сообщил премьер-министр королевства Александер Де Кроо.

По его словам, утверждено соглашение о продлении работы реакторов Tihange 3 и Doel 4. Премьер подчеркнул, что власти Бельгии и французская компания продолжают согласовывать ряд вопросов, среди которых распределение ответственности за расходы на ядерные отходы, информирует ТАСС.

Напомним, планы остановить все действующие в Бельгии атомные реакторы в 2025 году решено пересмотреть, сообщил Кроо.

В конце 2021 года руководство Бельгии решило остановить реакторы в 2025 году. Однако кризис в Украине и резкий рост цен на энергоносители заставили правительство пересмотреть свое решение и сохранить два реактора до 2035 года.

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