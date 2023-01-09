 

Мнение: Закрытие МакДака в Казахстане, транзит казахской нефти и выигравшая от украинского кризиса страна

09.01.2023, 20:45, Разное
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1. Макдональдс вынужден был прекратить работу в Казахстане. Как оказалось, без поставок качественного мяса из России сеть работать не может (ссылка):
 
В Министерстве сельского хозяйства Казахстана назвали причины закрытия сети ресторанов McDonald’s в стране. Соответствующее заявление опубликовано на сайте министерства.

«Сеть ресторанов McDonald’s снабжалась российскими мясными продуктами и полуфабрикатами, где у компании находились крупные распределительные центры. Но в связи с отъездом Mcdonald’s из России возникла проблема с поставками сырья», — говорится в сообщении.

В Минсельхозе подчеркнули, что представители компании выразили готовность перейти на казахскую продукцию, однако внедрение отечественными производителями высоких стандартов компании заняло бы некоторое время. В McDonald’s даже заявили, что готовы содействовать ускорению и упрощению процедур доставки продукции из третьих стран для предотвращения закрытия ресторанов в стране, уточняет Минсельхоз.

Также отмечается, что компания-поставщик должна пройти специальную сертификацию и в начале 2023 года планировались работы по аудиту предприятий. Однако из-за закрытия ресторанов аудит проведен не был, указало ведомство. <…>

В начале января 2023-го компания также сообщила, что прекращает работу в Казахстане. Уточнялось, что рестораны будут открыты в республике под новым названием.

Было бы неплохо, если бы на место казахского Макдоналдса пришла российская «Вкусно и точка». Будет символично, если империя Макдоналдса разрушится, подобно империи США.

2. Казахстан по-прежнему качает свою нефть в основном через Россию. Наладить альтернативные маршруты казахские нефтетрейдеры не могут, географию не обмануть (ссылка):
 
Казахстан не смог наладить поставки нефти в 2022 году в обход территории России. Об этом в пятницу, 6 января, пишут «Известия».

Издание отмечает, что в 2022 году власти Казахстана неоднократно высказывалось в пользу поиска альтернативных маршрутов поставок своей нефти. Однако, как отмечается, выгодных альтернатив транзиту через российскую территорию у нефтяников из Казахстана нет, а для поиска новых путей поставок стране потребуется много лет.

В ноябре министры иностранных дел и транспорта Казахстана, Азербайджана, Грузии и Турции согласовали принципы работы Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) на ближайшие пять лет. Этот маршрут позволит увеличить поставки товаров из Казахстана в обход России до десяти миллионов тонн в год, то есть более чем в пять раз, уже к 2025 году.

3. Европа сильно проиграла в ходе Украинского кризиса. Но на Западе есть те, кто считает главным выгодополучателем в данной ситуации не США, наживающиеся на поставках СПГ в Европу, и не Китай, укрепивший союз с Россией (ссылка):

Единственной страной, выигравшей от конфликта на Украине, будет Индия, заявил в эфире французского телеканала BFM TV экономист Марк Туатти.

По его словам, Россия продает Индии нефть, чего раньше не происходило. «В Индии ее перерабатывают и перепродают дальше, в частности, в Европу», — назвал нюансы специалист. По его словам, таким образом, Индия между делом извлекла пользу от кризиса на Украине.

Туатти считает, что Нью-Дели также получил свою выгоду от «неприятностей, в которые попал Китай», и забрал у него часть рынка.

Источник: Место для дискуссий


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