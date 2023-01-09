Мнение: О первом из целой серии ударов по доллару… Хоронить рано, лечить поздно?

Ну, вот и дождались…

А сколько насмешек было, сколько «юмористов». Но теперь даже большие дяди, финансовые тузы, нехотя начинают признавать, что всё очень серьёзно. У американской валюты, доминировавшей примерно три четверти века, появился не просто новый конкурент, а настоящий могильщик.

И это — не российский рубль.

Только идиоты могут считать, что силу доллару придаёт экономическая и военная мощь #США, способная придать локальной валюте статус обязательного к приёму глобального платёжного средства. Никакая сила принуждения не сравнится с мотивацией разумного выбора в пользу валюты, одновременно обладающей: а) надёжной репутацией; б) развитой, удобной и современной инфраструктурой расчётов и платежей; в) не менее удобной, понятной и вызывающей доверие системой институтов и правил. На глобальном рынке #доллар — чего никак не могут понять доморощенные «экономисты», — #деньги не фиатные, а фидуциарные.

В этом сила «зелёного», но в этом и его уязвимость.

Которую используют противники «валюты-гегемона».

Начался долгий процесс рождения и становления полноценной альтернативы доллару. И первый удар по нему нанёс, ожидаемо, #Китай.

Готовность Пекина перейти к покупке нефти у стран Персидского залива за юани приведёт к формированию нового мирового энергетического порядка. Об этом пишет обозреватель Financial Times Рана Форухар, ссылаясь на вердикт #аналитика швейцарского банка Credit Suisse Золтана Позара. «Поднебесная намерена переписать правила глобального энергетического рынка», — считает он. По словам эксперта, встреча председателя КНР Си Цзиньпина с главами Саудовской Аравии и Совета сотрудничества стран Персидского залива в декабре 2022 года знаменовала собой «рождение нефтеюаня». И это событие стало «началом глобальных перемен в контексте планов стран БРИКС отказываться от использования американской валюты».

По прогнозам аналитика Credit Suisse, количество связанных с продажей нефти торговых сделок с оплатой в юанях увеличится, а Китай будет всё теснее сотрудничать со странами Персидского залива и в несколько раз увеличит объёмы закупаемого у них топлива. Помимо этого, как отмечал сам Си Цзиньпин, в планах Пекина работать над «всесторонним энергетическим сотрудничеством со странами региона». Это потенциально может включать в себя совместную разведку и добычу в таких местах, как Южно-Китайское море, а также инвестиции в нефтеперерабатывающие заводы, нефтехимию и пластмассы, отмечается в статье.

«Поднебесная рассчитывает на то, что все эти контракты будут оплачиваться в юанях на Шанхайской бирже нефти и природного газа уже в 2025 году», — добавила со своей стороны обозреватель Financial Times. И предостерегла, что подъём нефтеюаня наверняка ещё больше «подпитает огонь дедолларизации». Этот процесс сейчас особенно активизировался после превращения Америкой долларовых валютных резервов в экономическое оружие в связи со спецоперацией России.

Итак, «подобьём бабки». Вторая #экономика мира, Китай, является одним из крупнейших импортёров нефти, а страны Персидского залива входят в число крупнейших её экспортёров. И они могут рассчитываться друг с другом напрямую, а не в долларах. Тем более, что #юань является одной из официальных мировых резервных валют, а Пекин создаёт вдобавок и альтернативную инфраструктуру установления биржевых цен на #нефть, а также расчётов за товары, беря на себя все сопутствующие издержки. Кроме того, военная мощь КНР достаточна для того, чтобы обеспечить необходимый уровень военно-политической стабильности как у себя, так и у партнёров. Чего, например, не было у некоторых стран, участвовавших в проекте по созданию «динара Залива»: как только он предельно близко подошёл к стадии практической реализации, так — по совпадению, — началась «Арабская весна», последствия которой во многих странах не преодолены до сих пор. Но если у Китая получится «увести» у доллара часть рынка международных расчётов за энергоносители, лёд тронется…

Понятно, что процесс этот — не быстрый. Но Пекин ведь и не торопится, выступая за эволюционные, а не революционные перемены. #Кремль здесь допустил фальстарт, за что #Россия поплатится весьма сурово. Впрочем, это отдельная тема.

Таки что, петроюань — взлетит?

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