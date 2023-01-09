 

Собянин подвел итоги новогоднего фестиваля “Путешествие в Рождество”

09.01.2023, 20:27, Разное
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Все желающие могли поддержать наших бойцов и жителей пострадавших регионов. Для этого в столице прошла акция “Москва помогает”.

В городе открылись пункты сбора гуманитарной помощи. Помимо прочего, они работали в рамках фестиваля “Путешествие в Рождество”.

По итогам акции собрано более 156 тысяч подарков, отправлено свыше 12 тысяч поздравительных открыток для детей из новых регионов и участников СВО, сообщил Собянин. На представлениях “Елки Мэра” побывали 60,8 тысячи детей и взрослых, среди которых 10,1 тысячи человек из семей мобилизованных москвичей, отметил градоначальник.

Гостями “Елки Мэра” стали 2,8 тысячи детей и родителей из Донецка, Луганска, Мариуполя, Запорожья и Херсона. В рамках программы “Зимняя сказка” в столицу приехали тысячи семей мобилизованных из 85 регионов, рассказал Собянин.

Фестиваль “Путешествие в Рождество” стал главным местом притяжения для москвичей и гостей столицы. На его площадках побывало более пяти миллионов гостей, уточнил градоначальник.

Традиционно одним из самых популярных мест стал главный каток страны на ВДНХ. Его посетили более 230 тысяч человек.

“Вопреки всем сложностями и трагическим обстоятельствам мы остались верны своим традициям и не отказались от простых человеческих радостей. И в этом – залог наших будущих побед”, – подчеркнул мэр.

Ранее сообщалось, что интерес к путешествиям в Москву обогнал показатели допандемийного периода. По сравнению с 2019 годом число желающих посетить столицу на Новый год увеличилось на 15-25%.


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