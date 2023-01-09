Напяливший женское тряпье Хабенский превратился в скрюченную бабушку

За последний год народный артист России Константин Хабенский сильно изменился. Он сменил имидж, отрастил бороду, потом сбрил ее, словом, актера не узнать. Между тем он по-прежнему ассоциируется у поклонников с образом Антона Городецкого из “Ночного дозора” и Колчака из “Адмирала”.

Недавно Константин Хабенский появился на Рождественском концерте в МХТ имени Чехова, где работает худруком с 27 октября 2021 года. Поклонники не узнали брутального Хабенского, ведь на нем был довольно странный наряд – ярко розовый свободный кардиган в пеструю расцветку.

Казалось, будто Хабенский снял кардиган с чужого плеча, а может, и вовсе, с женского. Так что он моментально превратился из величественного адмирала в какую-то скрюченную бабушку.

Из-за яркой ткани, лохматых волос и странной позы на одном из снимков Константин Хабенский и вовсе стал похож на клоуна, посчитали фанаты. Впрочем, зрители, несмотря ни на что, остались довольны традиционным Рождественским концертом.

Ранее сообщалось, что Константин Хабенский угодил в скандал с женой Ольгой Литвиновой из-за ремонта в московской квартире площадью в 150 квадратных метров. Дело в том, что рабочая бригада взяла за ремонт шесть с лишним миллионов рублей, при этом качество работ оставляло желать лучшего. Хабенский подал на них в суд.