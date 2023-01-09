Правила хорошего вкуса: как всегда выглядеть стильно

Перед выходом из дома перед зеркалом всегда задавайте себе вопрос: то, что надето на мне, украшает меня? И самое главное: ответьте на него честно сами себе!

Деньги уже давно не являются залогом хорошего вкуса и стиля. Многие знаменитости с внушительным состоянием выглядят непривлекательно, и мы видим это в ежедневных новостных сводках. Единственное, на что нужно опираться в этом вопросе, – это особенности вашей внешности.

Одеваться стильно – это значит одеваться по возрасту, размеру, статусу и погоде. Немаловажно периодически сортировать гардероб и избавляться от вещей, которые не имеют комплекта, устарели, износились или не подходят вам по размеру.

Лучше оставить несколько хороших комплектов и обратить внимание на базовый гардероб. Я всегда за минимализм и выбор вещей по типу внешности и фигуры. А один и тот же фасон брюк вы можете купить и у модного бренда, и на маркетплейсах.