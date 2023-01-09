 

“Таких теперь нет”: Черные пятна покрыли тело найденной под кустом Толкалиной

09.01.2023, 20:25, Разное
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44-летняя российская актриса Любовь Толкалина выглядит гораздо моложе своего возраста. Она стройна и привлекательна, что всячески подчеркивает при помощи одежды. Толкалина обожает эпатировать публику и постоянно выкладывает в соцсетях компрометирующие снимки интимного характера, за что получает массу критики в основном от менее привлекательных сверстниц и комплименты от мужчин, что еще только больше вызывает раздражение.

Тем не менее, о личной жизни Любови Толкалиной мало известно. После расставания с британским композитором Саймоном Бассом звезда так и не решилась на новый роман. Также известно, что Толкалина вырастила дочь Марию, которую родила в 2001-м от режиссера Егора Кончаловского. На этом ее личная жизнь в публичном пространстве закончилась.

На днях Любовь Толкалина порадовала фанатов свежим снимком, на котором предстала с черной вуалью на лице. Сетка была усыпана черными пятнами, которые буквально изрешетили ее лицо. Актриса стояла под заснеженным кустом.

“Мороз разве повод не наряжаться?” – написала Толкалина.

Фанаты с восторгом восприняли ее посыл и поддержали.

“Красавица из позапрошлого века… Таких теперь нет”; “Красавица-загадка”; “Куколка”; “Губки, которые хочется целовать”, – написали фанаты.

Ранее Любовь Толкалина порадовала поклонников очередным откровенным снимком. Стоя перед зеркалом, актриса запечатлела себя без бюстгальтера и показала формы.


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