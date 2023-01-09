Не угодишь на вас! – Личное мнение
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Победившую всех красоток в 2021 году мисс Вселенную Харнааз Сандху затравили за лишний вес.
Ещё год назад мисс была «ох ты, ох ты», а теперь стала «ого-го».
Фото: Соцсети
Ну, понятно дело, на миску накинулись. Чо ж ты отъелась-то так, говорят.
В итоге, довели бабу до депрессии, будто другим заняться ей нечем.
«Никто не знает о моей болезни; о том, что я не могу употреблять пшеничную муку и многое другое. При этом я одна из тех, кого постоянно травят за вес. Сейчас – слишком толстая, раньше – слишком худая», — жалуется Харнааз.
Я так скажу: свою миссию мисс Вселенная выполнила. Была красивой и худой? Была. На конкурсе победила? Победила. Теперь налегла на муку и стала больше — имеет право.
Отстаньте от бабы, пусть жрёт. За своим весом лучше следите!
Да? Вы бы хотели стать мисс Вселенная?
—
Источник: Лена Миро
Смотреть комментарии → Комментариев нет