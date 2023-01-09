 

Не угодишь на вас! – Личное мнение

09.01.2023, 20:15, Разное
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Победившую всех красоток в 2021 году мисс Вселенную Харнааз Сандху затравили за лишний вес.

Ещё год назад мисс была «ох ты, ох ты», а теперь стала «ого-го».


Фото: Соцсети

Ну, понятно дело, на миску накинулись. Чо ж ты отъелась-то так, говорят.

В итоге, довели бабу до депрессии, будто другим заняться ей нечем.

«Никто не знает о моей болезни; о том, что я не могу употреблять пшеничную муку и многое другое. При этом я одна из тех, кого постоянно травят за вес. Сейчас – слишком толстая, раньше – слишком худая», — жалуется Харнааз.

Я так скажу: свою миссию мисс Вселенная выполнила. Была красивой и худой? Была. На конкурсе победила? Победила. Теперь налегла на муку и стала больше — имеет право.

Отстаньте от бабы, пусть жрёт. За своим весом лучше следите!

Да? Вы бы хотели стать мисс Вселенная?

Источник: Лена Миро


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