Денис Власенко: “Побороть комплексы мне помогли проекты, в которых много обнаженного тела”

Сериал “Стрим”, который очень ждали после фестиваля “Пилот”, добрался до эфира. На ваш взгляд, почему этот проект выстрелил еще до выхода на экраны?

Я тоже очень жду этот сериал. Мы так долго его снимали – казалось, что этот день мог вообще не наступить. Это интересная история, и, как мне кажется, похожих на нее еще не было. Даже удивительно, что в 2023 году мы будем об этом рассказывать. А еще “Стрим” – смешной сериал со знакомыми многим россиянам персонажами, он про школу, которую мы все проходили.

Вы говорили, что у вас при выборе ролей три критерия: классный сценарий, классный режиссер, классный персонаж. Какой стал определяющим для “Стрима” и почему?

В “Стриме” сошлось тройное комбо. Пилот “Стрима” случился задолго до тех проектов с моим участием, которые вышли сейчас, и, возможно, “Стрим” стоял у истоков формирования этих критериев.

Как вы объясняете для себя, почему Жора выбрал именно такой метод борьбы с окружающей несправедливостью и буллингом? И, как считаете, были ли в его ситуации какие-то другие варианты?

Мне бы хотелось сказать, что он мог со всеми просто поговорить и сказать: ребята, не нужно так делать, давайте жить дружно. Но это неинтересно! Мне кажется, он думал, как спастись, и пришел к такому решению.

Одна из главных проблем, которая поднимается в сериале, это школьный буллинг. В интервью вы рассказывали, что для вас это тоже не пустой звук, что вас травили из-за лишнего веса. Как вы справлялись с этим?

Буллинг – это жутчайшая вещь, совсем не крутая шутка, с которой люди потом разбираются, уже став взрослыми. Буллинг влечет за собой огромное количество комплексов и проблем. Было бы здорово, если бы в детстве такого не происходило. Конечно, с буллингом надо бороться – либо надевать камеру, как Жора, либо дружить с людьми, которые будут говорить, что все это неправда и глупости.

С комплексами по поводу тела мне, кстати, помогли проекты, в которых моего обнаженного тела было много. Я посмотрел на себя со стороны и понял, что все нормально и можно расслабиться. У меня и после школы под футболкой прятались комплексы. Универсальный совет, наверное, в том, что надо принимать себя, любить себя, а если совсем тяжело – сходить к психотерапевту.

Какие темы сериала еще показались вам важными?

Отношения отцов и детей, первая любовь. А еще, как у Гоголя в “Ревизоре” – такая административная боязнь перед условным ревизором, который все проверяет. Мы это прозвали “эффектом ”Стрима””. У нас была локация, двор Жоры, он находился в реальном жилом дворе. В один момент мы приехали туда и не смогли снимать, потому что рабочие перед подъездом стали закладывать яму. У съемочной группы была уже почти истерика – солнце садилось, время испарялось. Оказалось, что местные жители сто тысяч лет жаловались в администрацию на эту яму, и только после наших съемочных дней, когда администрация узнала, что двор покажут по телевидению, проблему решили.

Авторы сериала рассказывали, что изначально планировали сделать вас главным в съемке от первого лица, и у вас даже были пробы с камерой, но играть и снимать одновременно оказалось невозможно. Расскажите об этом опыте, в чем именно была сложность и как в итоге решили проблему?

Этот шлем весил примерно 9 кг! Если бы это делал я, через неделю съемки, наверное, остановились бы, потому что мне бы пришлось ехать в санаторий. В шлеме, который носил я, была имитация камеры, но при этом у нас были шлемы и с GoPro, процентов 20 кадров я сам снимал с его помощью. Мы даже шутили, что мое имя должно быть и в списке операторов. Вообще, когда мы снимали пилотную серию, шлем был ужасно неудобный: резинка то не доставала до подбородка, то давила. Но потом мы поняли технологию, и мне сделали супер-комфортные шлемы.

Сериал частично снят от первого лица, сценарист Ришат Мухтаров рассказывал, что вдохновлялся фильмом Ильи Найшуллера “Хардкор”. Как вам этот фильм?

“Хардкор” я смотрел, и в тот момент мне показалось, что это сверхновое и ультрамодное кино. Голова кружилась при просмотре, думаю, создатели на это и рассчитывали.

Создатели “Стрима” ставили перед собой задачу воссоздать атмосферу реальной школы: где-то токсичной, а где-то ламповой. На ваш взгляд, насколько это в итоге получилось?

Мы же снимали в настоящей школе в городе Дзержинском, в сериале есть сцены с реальными уроками. Мы ждали, когда прозвенит звонок с перемены на урок, и шли снимать. Школьники нам не мешали, но иногда задирали, и иногда даже, как в самом сериале, кричали “Стрим! Стрим!”. Получилась такая смесь жизни и кино, очень интересно.

Вы рассказывали, что обычно не против импровизации в кадре, если это позволяет режиссер. Как было на съемках “Стрима”? Быстро ли вам удалось найти общий язык с Рустамом Ильясовым?

Наше взаимодействие с Рустамом Ильясовым сложилось круто. Рустам разрешает жить в кадре, предлагать идеи, и даже если ему что-то не нравится, он разрешает поимпровизировать и потом говорит, что вырежет это (смеется). Еще на площадке всегда был наш сценарист Ришат Мухтаров, и мне показалось, что это очень здорово – можно было сразу уточнить не до конца понятные моменты. Он как отец нам все объяснял и раскладывал по полочкам. И Ришат тоже разрешал актерам что-то додумывать. Но иногда и не разрешал! (смеется).

Авторы определяют жанр сериала как социальную комедию. А как бы вы описали атмосферу, которой пропитан “Стрим”? Это чаще смешно или скорее грустно?

Я уже упоминал “Ревизора” Гоголя, это и есть социальная комедия, смешная и грустная, как в жизни.

Недавно вы представили публике свой обновленный имидж. Надо понимать, это ваш образ для фильма “Юра дворник”? Расскажите об этом проекте, кого вы там играете?

Я играю совсем не похожего на школьника персонажа – модного фотографа, который, скорее, на стороне зла, но это не точно. Он – запутавшийся человек.

Вы шутили о том, что хотели сыграть Гарри Поттера, а получился Драко Малфой…

Я говорил исключительно про внешность. Но вообще я обожаю “Гарри Поттера”.

Также с вашим участием скоро выходит проект “Страсти по Матвею”. Насколько глубоко вам пришлось погрузиться в религиозную тему при работе над ним?

Для меня это был крайне неожиданный проект. Религиозная тема до съемок мне казалась параллельной вселенной, а оказалось, что нет, религиозные люди – такие же, как и мы. На съемках я постоянно задавал вопросы, интересовался, что религиозным людям можно, а что нельзя, потому что мне казалось, что это закрытый мир со своими законами. Конечно, свои законы в нем действительно есть, но сами люди – такие же, как и мы, проживают все те же чувства, справляются с теми же проблемами.

Мой герой, алтарник Матвей, из православной семьи, его отец – настоятель храма. Матвей вырос в религиозной среде, но в один момент он встречает девушку из современного мира. Матвей начинает делать новые для себя открытия.

А хотелось ли бы вам однажды самому сесть в режиссерское кресло? Или, может, написать какую-то историю как сценарист?

Пока не хотел бы – я получаю большое удовольствие от того, что делаю сейчас