 

Принц Гарри публично осудил принца Эндрю в связи с нашумевшим секс-скандалом

09.01.2023, 20:14, Разное
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Уже завтра, 10 января, принц Гарри представит публике мемуары под названием “Запасной”. В прессе уже вовсю циркулируют отрывки книги, где герцог откровенно рассказывает о своем детстве, юношестве и взрослой жизни, а также делится многими секретами британской королевской семьи. В том числе, в мемуарах герцог Сассекский осуждает своего дядю, принца Эндрю, которого ранее обвинили в сексуальных домогательствах.

Издание Just Jared пишет, что принц Гарри стал первым из членов королевской семьи, кто делает это публично. К слову, в мемуарах он в очередной раз намекнул на свою обиду из-за того, что их с женой после “мегзита” лишили королевской охраны. По словам герцога, телохранители сопровождали Эндрю даже после того, как тот стал героем скандала.

У людей было много причин жаловаться на нас, однако сексуальные преступления не были одной из них, – пишет Гарри. – Несмотря на то, что мой дядя Эндрю был втянут в позорный скандал, обвинен в сексуальном насилии над молодой девушкой, никто даже не предложил отобрать у него охрану.

Принц Эндрю был лишен королевских титулов и обязанностей в мае 2020 года после того, как стало известно о его близкой дружбе с Джеффри Эпштейном, обвиненном в сексуальном насилии над несовершеннолетними. На члена королевской семьи подала в суд правозащитница Вирджиния Джуффре, которая обвинила его в домогательствах. Сын Елизаветы II выплатил женщине 12 миллионов долларов в качестве компенсации. 

Ранее стало известно, что герцог Сассекский поставил под сомнение свое безоблачное проживание в Америке, куда вместе с Меган Маркл переехал в 2020 году. И причина тому — все та же скандальная автобиография.


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